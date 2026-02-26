Obavijesti

News

NAPETO U KONGRESU

Hillary Clinton pred Odborom: ‘Nemam veze s Epsteinom, neka Trump svjedoči pod prisegom!'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Britta Pedersen/DPA

Hillary Clinton svjedoči pred Kongresom o Epsteinovoj vezi s moćnicima, odbacila je optužbe. Bill Clinton svjedoči sutra. Hoće li istina izaći na vidjelo

Admiral

Bivša američka državna tajnica i nekadašnja prva dama Hillary Clinton danas svjedoči pred Odborom za nadzor i odgovornost Zastupničkog doma američkog Kongresa u sklopu istrage o pokojnom financijašu i osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyu Epsteinu. Riječ je o svjedočenju iza zatvorenih vrata, bez prisutnosti kamera, no Clinton je na društvenim mrežama objavila cijelu svoju uvodnu izjavu. U njoj je odlučno odbacila bilo kakvu povezanost s Epsteinovim kriminalnim aktivnostima.

- Ako je ovaj Odbor ozbiljan u namjeri da otkrije istinu o Epsteinovim zločinima trgovanja ljudima, ne bi se oslanjao na usputna pitanja novinarima upućena aktualnom predsjedniku, nego bi ga izravno, pod prisegom, pitao o desecima tisuća puta kada se njegovo ime pojavljuje u Epsteinovim dokumentima - poručila je Clinton, aludirajući na aktualnog predsjednika Donalda Trumpa.

Sama pojava imena u opsežnoj dokumentaciji vezanoj uz Epsteina, koja obuhvaća milijune zapisa, ne znači automatski i bilo kakvu nezakonitu radnju.

Zbog zatvorenog karaktera saslušanja, javnost neće imati izravan uvid u tijek ispitivanja. Ranije tijekom dana predsjednik Odbora, republikanac James Comer, izjavio je novinarima kako zakonodavce zanima na koji je način Epstein stekao svoje bogatstvo, kako je uspio izgraditi mrežu kontakata među najmoćnijim ljudima svijeta te je li eventualno bio „resurs“ američke ili neke strane vlade.

Pred Odbor bi sutra trebao svjedočiti i bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je u prošlosti poznavao Epsteina, ali je zanijekao bilo kakvo nedopušteno ponašanje ili saznanja o njegovim kaznenim djelima. Hillary Clinton ranije je izjavila da se ne sjeća da je ikada upoznala ili razgovarala s Epsteinom.

Odbor za nadzor i odgovornost jedan je od najutjecajnijih odbora u Zastupničkom domu. Njegova je zadaća nadzor rada savezne vlade i njezinih agencija. Republikanci trenutačno imaju većinu u Zastupničkom domu, pa tako i u samom Odboru, gdje drže 25 mjesta, dok su demokrati zastupljeni s 21 članom.

Tijekom dana očekuju se dodatne izjave članova Odbora koje bi mogle rasvijetliti tijek i sadržaj današnjeg saslušanja.

