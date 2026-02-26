Clintoni spremni za rešetanje o Jeffreyju Epsteinu. Pitanja i odgovori će se snimati

Bivši predsjednik Bill Clinton i bivša državna tajnica Hillary Clinton trebaju se pojaviti pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma u okviru istrage o mreži utjecaja i kriminala koju je vodio pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein, piše Al Jazeera.

Oba saslušanja planirana su u Chappaqui, New York, gdje Clintoni žive. Radi se o zakletom, izvan-sudskom svjedočenju u okviru kongresne istrage.

Svjedoci – u ovom slučaju Clintoni – svjedočit će pod zakletvom, iza zatvorenih vrata, te odgovarati na pitanja odvjetnika i istražitelja odbora. Sesija će se snimati i transkribirati, a namjerno davanje neistinitih izjava može imati pravne posljedice.

Foto: Maryam Majd

U početku su Clintoni oklijevali svjedočiti, tvrdeći da je istraga politički motivirana. Na kraju su pristali na pojavljivanje nakon što je Zastupnički dom signalizirao da je spreman pokrenuti bipartitni glas za njihovo držanje u prezirom, što bi moglo dovesti do kaznenih optužbi.

„Nitko ne optužuje Clintone za ikakvo neprimjereno ponašanje,” rekao je James Comer, predsjednik Odbora za nadzor Zastupničkog doma. „Samo imamo puno pitanja.” Saslušanja će se održati u blizini kuće Clintonovih u Chappaqui, a ne na Kapitolu.

Hillary Clinton je zakazana za svjedočenje u četvrtak, 26. veljače, dok će Bill Clinton svjedočiti u petak, 27. veljače.

Oba saslušanja održat će se iza zatvorenih vrata, transkribirati i snimati. Odbor posebno istražuje sljedeća područja:

Navodno loše upravljanje savezničkom istragom o Epsteinu i Ghislaine Maxwell, britanskoj društvenoj ličnosti i dugogodišnjoj Epsteinovoj suradnici, koja je trenutno u zatvoru i čeka suđenje.

Foto: William Philpott

Okolnosti i naknadne istrage Epsteinove smrti dok je bio u saveznoj pritvorskoj službi.

Rad mreža seksualnog iskorištavanja, s fokusom na pronalaženje učinkovitih načina kako savezna vlada može suzbiti takve aktivnosti.

Načine na koje su Epstein i Maxwell nastojali pridobiti naklonost i utjecaj kako bi zaštitili svoje nezakonite aktivnosti od nadzora.

Potencijalne povrede etičkih pravila koja se odnose na sadašnje i bivše izabrane dužnosnike.

Vođe odbora kažu da prikupljene informacije mogu poslužiti za moguće zakonodavne reforme, uključujući strože mjere protiv trgovine ljudima, oštrije etičke standarde za javne dužnosnike i promjene u načinu na koji se koriste neprogon ili sporazumi o priznanju krivnje u slučajevima seksualnog kriminala.