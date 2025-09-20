Obavijesti

A tek je počeo: Na Octoberfestu Hitna je imala 280 intervencija prvi dan, očekuju milijune ljudi

Svjetski poznati festival piva počeo je u subotu u njemačkom gradu Münchenu, a ni velika vrućina nije odvratila posjetitelje od Oktoberfesta, koji će tijekom 16 dana održavanja posjetiti, kako se očekuje, milijuni ljudi. Hitna je dosad imala preko 280 intervencija, zbog vrućine...
190th Oktoberfest celebrations in Munich
Gradonačelnik Muenchena Dieter Reiter otvorio je 190. izdanje festivala na livadi Theresienwiese u podne. Reiter je otvorio točionike i uzviknuo "O'zapft is", bavarski izraz koji znači "Otvoreno je" | Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
