A tek je počeo: Na Octoberfestu Hitna je imala 280 intervencija prvi dan, očekuju milijune ljudi

Svjetski poznati festival piva počeo je u subotu u njemačkom gradu Münchenu, a ni velika vrućina nije odvratila posjetitelje od Oktoberfesta, koji će tijekom 16 dana održavanja posjetiti, kako se očekuje, milijuni ljudi. Hitna je dosad imala preko 280 intervencija, zbog vrućine...
Gradonačelnik Muenchena Dieter Reiter otvorio je 190. izdanje festivala na livadi Theresienwiese u podne. Reiter je otvorio točionike i uzviknuo "O'zapft is", bavarski izraz koji znači "Otvoreno je"
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Po tradiciji, prvo pivo od litre dobio je bavarski premijer. Markus Soder rekao je da je Oktoberfest "najbolji način za borbu protiv svjetskih kriza - jednostavno predah, malo uživanja u životu, punjenje baterija"
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Tijekom 16 dana, do 5. listopada, sudionici se mogu pridružiti svečanostima u pivskim šatorima, voziti se na panoramskim kotačima i odjenuti se u 'dirndlicu' i 'lederhosen'
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Tradicionalni događaj može privući do 6 milijuna posjetitelja festivala, a rekordnih 7 milijuna pridružilo se zabavi 2023. godine. Festival, lokalno poznat kao Wiesn, smatra se najvećim te vrste na svijetu
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Prvi vikend Oktoberfesta 2025. održava se po vrućem vremenu, s temperaturama do 30 stupnjeva Celzijevih kako je najavljeno za subotu
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Zbog vrućina Hitna je već imala preko 280 intervencija. Samo je jedna bila zbog pijanstva. Riječ je o mladiću iz SAD-a koji je imao 2,9 promila alkohola
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Oduševljeni posjetitelji čekali su u redu od ranih jutarnjih sati, želeći dobiti mjesto u šatorima s pivom gdje su prve litre piva počele teći od podneva
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Vlasti su ove godine ponovno pojačale sigurnost nakon niza napada u Njemačkoj tijekom protekle godine
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Zabrana noževa proširena je s festivalskog prostora na okolno područje, dok su velike torbe zabranjene, a provjere se provode na vratima
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
