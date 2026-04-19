Hitna u Srbiji prevozila bebu u inkubatoru u bolnicu. Imali su težak sudar, beba je poginula...

U prometnoj nesreći koja se dogodila u Kragujevcu poginulo je novorođenče koje se nalazilo u sanitetskom vozilu Hitne pomoći. Prema navodima srpskih medija, beba je jutros prevožena iz Čačka u inkubatoru prema Kliničko-bolničkom centru Kragujevac, uz pratnju neonatologa, kada je na samom ulazu u grad došlo do sudara.

Kako prenosi Klix.ba, novorođenče je bilo u teškom zdravstvenom stanju te je hitno upućeno na daljnje liječenje. U nesreći je sudjelovalo upravo vozilo Hitne pomoći koje je prevozilo dijete.

Sve okolnosti ove tragedije bit će poznate nakon dovršetka policijske istrage.