Hitna uživo objavila red vozila na Rebru: 'Nema kreveta!' Iz KBC-a za 24sata: Nije tako loše

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Facebook

Unatrag 24 sata Rebro je imalo preko 400 pacijenata na Hitnoj pomoći, dolaze im ljudi radi gripe, čak i prehlade, zaobilazeći svoje obiteljske liječnike. Nanizalo se vozila ispred bolnice

Stranica Hitna uživo 194 objavila je snimku s prizorom gužve vozila hitne pomoći ispred ulaza u KBC Rebro u Zagrebu, vidi se njih desetak kako čekaju na ulaz. Predsjednik udruge Hitna uživo 194 Tomislav Petrušić kaže kako su video snimili njegove kolege "hitnjaci" danas. 

- Očito je tamo opsadno stanje, čekali su po dva, tri sata da predaju hitne pacijente. Hitne pomoći su prepune zbog pacijenata koji tamo dolaze bespotrebno, zaobilazeći svoje obiteljske liječnike. Kroz ta dva tri sata su ti hitni pacijenti trebali pomoć, a istovremeno je na terenu nedostajalo hitnih vozila s ekipama, dodaje Petrušić.

Na hitne bolničke prijeme, upozorava, dolazi 70 posto ljudi kojima tamo nije mjesto. 

Iz KBC-a za 24sata: Nije tako strašno

- Imamo primjer, u Dalmaciji, pacijenta koji dvije i pol godine dolazi na hitni prijem, a nijednom nije zaprimljen. Raditi na hitnoj je kao posao u rudniku, pogotovo u velikim KBC-ovima, kaže Petrušić. 

- Da je gužva, jest, ali nije tako loša situacija kao što ova snimka sugerira. Niti jedan pacijent nije u kolima čekao da ga se primi, primljeni su unutra, odgovaraju nam iz uprave Rebra.

Kako dodaju, imaju par stotina kreveta manje nego inače, zbog obnove od potresa, a pritisak je dodatno sad veći na Hitnoj zbog gripe, korone i prehlade.

- Da, dolaze nam ljudi koji prethodno nisu otišli k svom obiteljskom liječniku, to je postalo gotovo pa pravilo, i loše je pravilo, kažu nam u upravi. Dodaju da su unatrag 24 sata imali preko 400 pacijenata na hitnoj pomoći.  

