Hitne pacijente iz Metkovića će prevoziti u bolnicu u Mostaru?

Stanovnicima doline Neretve je prekipjelo i za subotu pripremaju prosvjed zbog nedostupnosti zdravstvene zaštite, no u Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko neretvanske županije kažu da će uskoro zaživjeti projekt kojim će se životno ugrožene pacijente koji žive u blizini granice s BiH prevoziti u najbližu Sveučilišnu kliničku bolnicu u Mostaru.

Već dugo se postavlja posve opravdano pitanje zašto se najhitnije pacijente iz Metkovića, Opuzena i okolice ne vozi na liječenje u Mostar, tim više što hrvatska Vlada obilato financira mostarsku bolnicu.

Prošle godine je iz hrvatskog proračuna otišlo 39 milijuna kuna za pokrivanje dugova te bolnice, ove godine ćemo dati 40 milijuna kuna za istu svrhu, a i svih prethodnih godina hrvatska je vlast izdašno pomagala funkcioniranje najveće mostarske zdravstvene ustanove.

- Prema našim saznanjima pred realizacijom je potpisivanje Sporazuma s protokolom o prekograničnoj suradnji između Ministarstva zdravstva RH i nadležnih institucija Bosne i Hercegovine te predlažemo da se za detalje oko rečenog Sporazuma obratite Ministarstvu zdravstva - kaže Luka Lulić, ravnatelj ZHM Dubrovačko neretvanske županije.

Tamošnjem timu hitne, kažu u Zavodu, u prosjeku treba pola sata do 50 kilometara udaljenog Mostara. Sada pacijente prevoze u Opću bolnicu Dubrovnik koja je udaljena stotinjak kilometara te u KBC Split do kojeg ima 130 kilometara. U oba slučaja hitnoj je, kažu u Zavodu, potrebno oko 75 minuta do tih bolnica. I najvećim laicima je jasno da kod pacijenata sa srčanim i moždanim udarom ili teškim traumama glave svaka minuta znači život, a 75 minuta vožnje do bolnice daleko je od onog potrebnog standarda takozvanog "zlatnog perioda" u kojem životno ugroženi pacijenti moraju dobiti pomoć. Godišnje je takvih najprioritetnijih pacijenata u dolini Neretve oko 200.

Uz to, ekipa hitne koja prevozi pacijente u Dubrovnik ili Split, zbog takve intervencije izbiva satima, pa za to vrijeme, kažu u Zavodu, dostupnost hitne pomoći osigurava tim iz pripravnosti.

- Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije raspolaže s 40 timova T1 u sedam ispostava, deset timova T2 u dvije ispostave, devet punktova pripravnosti hitne medicine te 25 medicinskih vozila. To se do sada pokazalo dostatnim, uz činjenicu zemljopisne i prometne izoliranosti Dubrovačko-neretvanske županije te okolnost da su naše ispostave i punktovi na otocima Korčuli, Mljetu i Lastovu, poluotoku Pelješcu i u dolini Neretve među najudaljenijima u Republici Hrvatskoj od bolničkih zdravstvenih ustanova – kaže Lulić.

Nedavno je u Istri potpisan sporazum o prekograničnoj suradnji po kojem će se životno ugrožene pacijente s područja sjeverne Istre prevoziti u bolnicu u slovenskoj Izoli, umjesto u udaljene bolnice u Puli ili Rijeci. Ljudi su u Istri trideset godina čekali na ovakav oblik zdravstvene zaštite, iako je bolnica u Izoli građena još u vrijeme bivše države, među ostalim i našim novcem.

Tema: Hrvatska