Hitnjaci: 'Kad vidimo što se dogodilo kolegi ni pod cijenu života nećemo kroz crveno'

Dok se čeka odluka DORH-a o tome hoće li zadržati na 30 dana u pritvoru vozača Hitne pomoći koji je prije tri noći na Bundeku vozilom udario maloljetnike, kolege iz Hitne objavljuju kako ni pod cijenu života više neće kršiti Zakon o sigurnosti prometa na cestama.

- Nakon ovakvog postupanja i privođenja našega kolege, djelatnici NZZHM Grada Zagreba zgroženi su i uplašeni. U strahu da se ne nađu u sličnoj situaciji, od danas se strogo pridržavaju Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Što znači da po zakonu bez obzira na to što imaju upaljenu zvučnu i svjetlosnu signalizaciju ne smiju kršiti prometna pravila dok spašavaju živote naših građana! S obzirom na to da naš kolega danas u 12 h izlazi pred sudca,pozivamo sve kolege širom Hrvatske, da u isto vrijeme upale zvučnu signalizaciju na svojim vozilima, te tako damo podršku kolegi kojeg sistem tretira kao najvećeg kriminalca. Danas on, sutra mi – navode na stranici Hitna uživo 194.

Podsjetimo, u srijedu oko 21,45 sati u Novom Zagrebu, s južne strane jezera Bundek kod spasilačkog tornja, djelatnici hitne medicinske pomoći u svom su vozilu, pružali liječničku pomoć maloljetnoj osobi zbog sumnje na intoksikaciju.

Nakon toga je vozač (62) krenuo vozilom preko travnato-zemljane površine prema kolniku za izlaz da bi u tom trenutku vozilom ozlijedio troje maloljetnika, koji su se nalazili na travi sjedeći, a jedan od njih ležeći u neposrednoj blizini vozila hitne pomoći.

Vozač je priveden zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela dovođenje u opasnost života općeopasnom radnjom.

Njegov odvjetnik rekao je da je iznosio aktivnu obranu, a kolege iz Hitne pomoći upozoravaju da su maloljetnici pod utjecajem alkohola sve veći problem.

- Branio se identično kao i jučer, znači aktivno, iznosio je svoju obranu. Ono što bih ja želio naglasiti kao njegov branitelj, to je osoba koja 27 godina vozi zagrebačku Hitnu pomoć, koja je i taj dan a i svih 27 godina pomogla bezbroj ljudi, da mu je izrazito žao, i da izražava svoje žaljenje i želju za brzim oporavkom svima ozlijeđenima u toj nesreći - izjavio je odvjetnik vozača Marin Ivanović, prenio je HRT.

Nakon svega kolege iz Zavoda za hitnu medicinu kažu da sada u strahu izlaze na intervencije. Samuel Jelušić, medicinski tehničar iz Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Grada Zagreba, iz Inicijative Hitna uživo 194 navodi kako zakon zabranjuje konzumiranje alkohola na javnim površinama.

- Policija nije odradila svoj posao. Znači, svi smo znali da će maloljetnici biti na Bundeku. Gradske službe nisu osigurale medicinski nadzor Bundeka. Tko je prodao tim maloljetnicima alkohol? Cijeli sustav ne funkcionira i sad ćemo to slomiti preko leđa jednog vozača u Hitnoj pomoći – kaže Jelušić.

S druge strane otac djevojke (17) koja je nakon nesreće na Bundeku zadržana na liječenju u Klaićevoj, rekao je medijima kako nije bilo pijanstva te da su pregažena djeca zvala Hitnu kada su vidjeli alkoholiziranu djevojčicu koje je napustilo društvo. Hitna je stigla u pomoć no onda se dogodio neviđeni incident kakav ni Hitnjaci ne pamte.