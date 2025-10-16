'Hitnjaci' na prosvjedu: 'Mi ne nosimo samo nosila, nosimo lica ljudi koje pokušali spasiti'

Hitna medicinska služba jedina je žurna služba čiji djelatnici od 1998. nemaju beneficirani radni staž, kazali su predstavnici Strukovne udruge zaposlenika hitne medicine, Hrvatskog sindikata hitne medicine, Sindikata Zajedno, Sindikata zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udruge Hitna uživo 194, koji su u četvrtak u 12 sati prosvjedovali pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom. U isto vrijeme tamo se održavala sjednica Vlade.

- Ovo nije igra, 27 godina borimo se za beneficirani staž. Sramotno je da nas je odbila ona služba koja to nije trebala, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, koji je čak i elaborat poništio, sve ono što smo vrijedno radili. To je sramotno od naše službe, nisu tražili elaborat za druge službe nego su ga nama poništili. Iza toga stoji jedna osoba koju smatramo najveći krivcem, Maja Grba Bujević, tražimo i njenu ostavku - rekao je Danijel Šota, predsjednik Sindikata Hitne pomoći. Zahvalio je svima koji su došli i svim sindikatima koji su ih podržali, vatrogascima, policiji, bajkerima, javnosti...

Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dodao je kako je ovo njihov drugi pokušaj, prije tri godine prvi put su izašli na ulice i okupili se na Markovom trgu.

- Zakon je gotov i u njemu stoji da imamo beneficirani staž. Mi tražimo samo ono što zaslužujemo. Uvažavajući da policija i vatrogasci i svi ostali imaju beneficirani radni staž i neka ga imaju, ali ga treba dobiti i Hitna služba - rekao je Šota.

Sanda Alić iz Sindikata Zajedno kazala je da neće odustati dok Vladino "ne" beneficiranom radnom stažu za "hitnjake" na postane "da" jer "hitna je bitna".

- Govore da se trebaju pisati pusti elaborati, osnivati radne skupine, sve smo to napravili i opet su rekli ne. Ovo su ljudi koji spašavaju tuđe živote, ljudi koji gledaju smrti u oči, koji gledaju najstrašnije scene, koji nam pomažu kada smo najranjiviji i kada su nam najpotrebniji hitnjaci su tu. Ako je netko zaslužio beneficirani radni staž, to su oni. Premijeru Plenkoviću ne oslanjajte se na svoje salonske savjetnike, slušajte što vam govore ljudi koji su došli s terena, koji su na prvoj crti, ne oslanjajte se na one koji samo čuvaju svoje fotelje i krivo vas brifiraju - rekla je Alić.

Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Martin Komes, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske rekao je da su se okupili kako bi poručili da je dosta.

- Mi smo djelatnici Hitne pomoći. Mi smo ti koji prvi dolazimo kada je najteže. Dok vi spavate mi radimo, dok vi sjedite u toplim uredima, mi trčimo, reanimiramo, nosimo ljude po stubištima, po mraku, ledu, snijegu... S adrenalinom i odgovornošću većom nego svi drugi mogu zamisliti. Borimo se s vremenom jer svaka sekunda nekad odlučuje. Za nas ne postoji rutinski dan, svaki poziv može biti onaj koji odlučuje između života i smrti, svaka lokacija nam je nepoznat teren. Naš posao nije samo fizički težak, on emocionalno razara, mi ne nosimo samo nosila, nosimo slike i mirise, zvukove i lica svih onih ljudi koje smo pokušali spasiti. Te slike ne ostaju na mjestu intervencije, one idu s nama, uđu nam pod kožu, u misli. Kad se sirene stišaju i kada se vrata smjene zatvore one ne nestaju, nosimo ih kući, u tišini, kad san ne dolazi na oči. A što mi dobivamo zauzvrat? - upitao je Komes te dodao kako, osim beneficiranog staža, nemaju ni dodatne psihološke podrške, realnog priznanja za težinu svog rada kao ni sigurnosti da će sustav stati iza njih ako nešto krene po zlu.

- Godinama slušamo samo obećanja, papiri putuju, sastanci se održavaju, a mi godinama radimo u istim uvjetima. Naša žrtva ne smije biti nevidljiva, naš rad zaslužuje poštovanje - kazao je.

Dražen Jović iz Nezavisnog hrvatskog sindikata obećao je pomoći otvoriti vrata kako bi se svi njihovi zahtjevi usvojili jer oni to stvarno zaslužuju.



-