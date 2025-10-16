VIDEO Veliki prosvjed hitnjaka u Zagrebu: Traže beneficirani radni staž i bolju zaštitu

Strukovne udruge zaposlenika hitne medicine, uključujući Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udrugu Hitna uživo 194, danas od 12 sati održavaju prosvjed pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u kojoj se istovremeno održava sjednica Vlade Republike Hrvatske.

Prosvjednici žele ukazati na nagomilano nezadovoljstvo, jer su, kako ističu, jedina hitna služba koja nema beneficirani radni staž. Organizatori su zahvalili svima na podršci i kritizirali ravnateljicu Hitne, HDZ-ovu Maju Grba Bujević.

Predstavnica Sindikata Zajedno poručila je da samo zajedničkim djelovanjem mogu mijenjati “nakaradni sustav”: “Ovo su ljudi koji spašavaju tuđe živote, koji gledaju smrti u oči, koji su tu kad je najpotrebnije. Ako je netko zaslužio beneficirani radni staž, to su oni.”

Djelatnici hitne također su upozorili na nedavne zakone koji dopuštaju strancima rad u zdravstvenom sustavu, postavljajući pitanje kako će raditi bez poznavanja jezika.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u potpunosti podržava prosvjed i zahtjeve hitnjaka:

“Smatramo da su njihovi zahtjevi opravdani, da predstavljaju poziv na sustavnu promjenu. Hitna pomoć nije luksuz. Hitna je bitna! Hitna je hitna!” ističe predsjednica HUBOL-a, Ivana Šmit.

HUBOL upozorava da pacijenti ovise o djelatnicima koji prvi stižu na mjesto nesreće, reagiraju u najkritičnijim trenucima i spašavaju živote, a da djelatnici hitne već godinama rade u otežanim uvjetima, bez priznanja rizika i profesionalnosti.

U priopćenju se naglašava da je hitna medicina suočena s krizom, uključujući kronični nedostatak educiranog medicinskog kadra, preopterećenost timova i nizak interes za rad u sustavu zbog neadekvatnih plaća i uvjeta. Priznanje beneficiranog staža smatraju važnim korakom prema kadrovskim poboljšanjima.

HUBOL poziva Vladu i nadležne institucije da odmah otvore dijalog s udrugama hitne medicine i ozbiljno razmotre zahtjeve prosvjednika, te naglašava potrebu za sveobuhvatnom reformom koja bi osigurala učinkovitiju, dostupniju i održiviju hitnu medicinsku skrb u godinama koje dolaze.

“HUBOL ostaje predan suradnji i zalaganju za pravedne promjene koje će osigurati dostojanstven radni položaj, sigurnost i poštovanje za sve djelatnike hitne medicine,” zaključuje se u priopćenju.