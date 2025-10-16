Obavijesti

News

Komentari 58
UOČI SJEDNICE VLADE

VIDEO Veliki prosvjed hitnjaka u Zagrebu: Traže beneficirani radni staž i bolju zaštitu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hitna medicina na nogama! Prosvjed pred Vladom zbog nedostatka beneficija, nedovoljnih plaća i loših uvjeta. Traže hitne promjene za hitnu službu

Strukovne udruge zaposlenika hitne medicine, uključujući Hrvatski sindikat hitne medicine, Sindikat Zajedno, Sindikat zaposlenika u zdravstvu Hrvatske i udrugu Hitna uživo 194, danas od 12 sati održavaju prosvjed pred Nacionalnom sveučilišnom knjižnicom, u kojoj se istovremeno održava sjednica Vlade Republike Hrvatske.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu 01:54
Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu | Video: 24sata/Matija Habljak/PIXSELL

Prosvjednici žele ukazati na nagomilano nezadovoljstvo, jer su, kako ističu, jedina hitna služba koja nema beneficirani radni staž. Organizatori su zahvalili svima na podršci i kritizirali ravnateljicu Hitne, HDZ-ovu Maju Grba Bujević.

Predstavnica Sindikata Zajedno poručila je da samo zajedničkim djelovanjem mogu mijenjati “nakaradni sustav”: “Ovo su ljudi koji spašavaju tuđe živote, koji gledaju smrti u oči, koji su tu kad je najpotrebnije. Ako je netko zaslužio beneficirani radni staž, to su oni.”

Djelatnici hitne također su upozorili na nedavne zakone koji dopuštaju strancima rad u zdravstvenom sustavu, postavljajući pitanje kako će raditi bez poznavanja jezika.

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) u potpunosti podržava prosvjed i zahtjeve hitnjaka:

“Smatramo da su njihovi zahtjevi opravdani, da predstavljaju poziv na sustavnu promjenu. Hitna pomoć nije luksuz. Hitna je bitna! Hitna je hitna!” ističe predsjednica HUBOL-a, Ivana Šmit.

Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu
Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

HUBOL upozorava da pacijenti ovise o djelatnicima koji prvi stižu na mjesto nesreće, reagiraju u najkritičnijim trenucima i spašavaju živote, a da djelatnici hitne već godinama rade u otežanim uvjetima, bez priznanja rizika i profesionalnosti.

U priopćenju se naglašava da je hitna medicina suočena s krizom, uključujući kronični nedostatak educiranog medicinskog kadra, preopterećenost timova i nizak interes za rad u sustavu zbog neadekvatnih plaća i uvjeta. Priznanje beneficiranog staža smatraju važnim korakom prema kadrovskim poboljšanjima.

HUBOL poziva Vladu i nadležne institucije da odmah otvore dijalog s udrugama hitne medicine i ozbiljno razmotre zahtjeve prosvjednika, te naglašava potrebu za sveobuhvatnom reformom koja bi osigurala učinkovitiju, dostupniju i održiviju hitnu medicinsku skrb u godinama koje dolaze.

Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu.
Zagreb: Prosvjed djelatnika zavoda za Hitnu medicinu. | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

“HUBOL ostaje predan suradnji i zalaganju za pravedne promjene koje će osigurati dostojanstven radni položaj, sigurnost i poštovanje za sve djelatnike hitne medicine,” zaključuje se u priopćenju.

