Mnoge stvari muče 'hitnjake' i ti problemi se razlikuju po zavodima i županijama, no ono što nam je svima zajedničko jest borba za skraćeni radni vijek i u to ime sirene će se oglašavati svaki ponedjeljak jer nas nitko od nadležnih drugačije ne čuje, kaže nam Samuel Jelušić (38) koji u zagrebačkom Zavodu za Hitnu medicinu radi 18 godina.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjed u Daruvaru

- Jako puno naših kolega imaju po 25 i 30 godina staža, invalidi su rada i zbog zdravlja ne mogu raditi na terenu, no sustav ih na to sili jer ne mogu u mirovinu dok ne ispune uvjete. To onda nije samo njihov osobni problem, nego problem cijelog sustava. Nas u Hrvatskoj ukupno ima oko 3000, pa nije to na cijelu zemlju tako velika brojka da bi država bila oštećena da nam prizna nešto što smo nekada i imali - kaže nam Jelušić. Dodao je i jedan šokantan podatak.

- Tijekom pandemije petero mojih kolegica i kolega oduzelo si je život. Riječ je o ljudima s kojima sam radio svaki dan, među kojima su i dvije liječnice, tehničar i tehničarke i to su ljudi od 30 do 50 godina starosti. Zbog obitelji i okolnosti neću ulaziti u detalje, ali koliko je ta činjenica šokantna trebala bi biti i alarm za nadležne – kaže nam Jelušić.

Hitnjaci su ogorčeni što ikome trebaju objašnjavati kako je to sa 60 godina nositi pacijenta od 100 kilograma s trećeg kata.

- Sirenama pokušavamo privući pozornost koju nismo uspjeli s bezbroj poziva, dopisa, zahtjeva upućenim svima od Grada do Ministarstva zdravstva. Jednim potezom pera 1998. ministar Andrija Hebrang nam je ukinuo pravo na skraćeni radni vijek. Prolaze desetljeća da nas se ignorira i kada nešto trebaju vratiti, jer je to nužda, imaju tisuću izgovora zašto se ne može, ali kada se ukida dovoljan je jedan potpis – kaže nam Krešo Topić (35) koji radi u zagrebačkom Zavodu za Hitnu medicinu sedam godina. Dodaje kako je njemu s 35 godina teško nositi pacijente i zbrinjavati ih u raznim uvjetima.

- Pa zamislite da vam na vrata dođe 60-godišnjak kada vam treba hitna pomoć, a vidite da će vas teško zbrinuti. Kolege sa snalaze zbog iskustva, no to je zaista ozbiljan problem – zaključio je.

O razlozima prosvjeda pisao nam je i Tomislav Petrušić iz bjelovarskog Zavoda za Hitnu medicinu koji kaže:

"Današnji prosvjed samo je rezultat dugogodišnje frustracije i nezadovoljstva djelatnika hitne i sanitetskog prijevoza ponašanjem i odnosom države prema nama. Ukidanje beneficiranog radnog staža djelatnicima hitne i stavljanje istih u nepovoljniji položaj naspram drugih žurnih službi velika je pljuska ove države prema ljudima koji nesebično rade svoj posao na prvoj crti zdravstvenog sustava. Djelatnici hitne zapostavljeni su i zanemareni, a sustav hitne danas funkcionira isključivo zbog entuzijazma ljudi koji rade ovaj posao s ljubavlju prema čovjeku u nevolji. Reforma hitne koja je počela prije desetak godina nije nikada dovršena do kraja. 80 % našeg voznog parka čine prepravljena teretna vozila s lažnim certifikatom i nepostojećim crash testovima u kojima stradavaju naši ljudi zajedno s pacijentima. Hitna helikopterska služba koja je ovoj zemlji neophodna nikada nije zaživjela jer novaca za sve ima, ali za nju ne. Improvizira se vojnim helikopterima koji su više u kvaru nego što lete, a upravo to koštalo je prošlog ljeta jednog našeg sugrađana života.



Razlike među kvalitetom županijskih Zavoda je enormna, što samo pokazuje

koliko su neki ravnatelji sposobni, a neki ne jer politika na ta mjesta bira podobne, a ne sposobne. Dok djelatnici HMP na terenu izgaraju fizički i psihički te nemaju osiguranu nikakvu adekvatnu psihološku pomoć, ravnateljica krovnog Zavoda i saborska zastupnica Maja Grba Bunjević nije u stanju dvije godine otvoriti usta i progovoriti iz saborske klupe za "svoje hitnjake" koji su joj na usnama samo kad se dogode masovne nesreće poput one kod Slavonskog Broda. Upravo su tada naši ljudi ostavili srce i dušu na onoj autocesti na ponos cijele nacije koja ih godinama zanemaruje, degradira i čini manje vrijednima od drugih.

Realno, ako je ikada Maja Grba mogla nešto napraviti za nas, onda je to sada, a od nje mi hitnjaci nemamo nikakve koristi. Ovih 5 minuta samo je početak nezadovoljstva velike većine djelatnika hitne kojima je dosta ove nepravde te iz toga razloga zajedno s velikim brojem svojih kolega najavljujem prosvjed djelatnika hitne i sanitetskog prijevoza sredinom travnja ove godine u Zagrebu.

Hvala svim vatrogascima, djelatnicima MUP-a i građanima koji su danas stali uz nas i pružili nam veliku podršku."