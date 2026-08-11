Hitnjaci su na plaži u Novalji spasili život čovjeku: 'Na 38 °C, kamenoj plaži i u kupaćima'

Na Facebook stranici Hitna uživo 194 proširio se status intervencije na plaži Babe u Novalji prema kojem je grupa liječnika van službe spasila život čovjeku koji se umalo utopio.

- Danas oko 11:45 na plaži Babe u Novalji dogodio se težak slučaj utapanja. Nakon što je unesrećeni izvučen na plažu, odmah je započela reanimacija. Nas nekoliko koji smo se tamo zatekli, iako nismo bili u službi, priskočili smo u pomoć. Među nama su bili kardiolog i anesteziolog, a nakon dolaska ekipe HMP Novalja nastavili smo zajedno - piše u objavi.

U objavi su naveli da su nakon 40 minuta dobili puls, a osigurali su i venski put i to na 38 Celzijevih stupnjeva, na kamenoj plaži u kupaćim kostimima.

- Od ljudi koji su se slučajno zatekli na plaži, preko liječnika koji su bili tamo privatno, pa sve do ekipe HMP Novalja – svi smo danas bili jedan tim. Posebno svaka čast ekipi HMP Novalja, stvarno ste bili za 10! Ponosna sam što, iako nismo bili na dužnosti, nismo razmišljali ni sekunde nego smo napravili ono što znamo i što je trebalo napraviti - poručili su.