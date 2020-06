'Hitno treba omogućiti da ljudi glasuju iz sigurnosti svog doma'

<p>Predsjednik Mosta <strong>Božo Petrov</strong> u petak je iz Rijeke pozvao vladajuće da, u ovo vrijeme koronakrize, hitno uvedu mogućnost elektroničkog ili dopisnog glasanja na izborima, kako bi ljudi mogli glasati iz sigurnosti svoga doma.</p><p>Petrov je napomenuo kako su HDZ-ovci u svom programu 2016. obećali uvesti takve oblike glasanja.</p><p>- Nakon toga su izbrisali referendum s 400 tisuća potpisa te odbili prijedlog Mostova zakona o takvom glasanju - rekao je te opet optužio HDZ i Vladu da su kalkulirali kada ići na izbore, podredivši interese države interesima svoje stranke, umjesto da su izbore zakazali tri mjeseca ranije.</p><p>- Tad im korona nije činila problem - kazao je Petrov te u ime Mosta zatražio od vladajućih da osiguraju ili nesmetan izlazak na birališta, ili mogućnost dopisnog i elektroničkog glasanja.</p><p>Pohvalio se da Mostu prilaze mnogi mladi ljudi.</p><p>- Njih ne možete prevariti, oni znaju tko je iskren i čestit, a to govori što je Most u odnosu na druge - istaknuo je.</p><h2>Most će pokazati ne samo da je živ, nego ćemo oponente poslati u povijest</h2><p>- Na izborima ćemo pokazati više nego što nam predviđaju i što bi voljeli naši oponenti. Pokazat ćemo ne samo da smo živi, nego ćemo njih poslati u povijest - zaključio je Petrov. </p><p>Nositelj Mostove kandidacijske liste za VIII. izbornu jedinicu Marin Miletić ustvrdio je kako žele mijenjati paradigmu politike i pokazati da može biti konstruktivna i kreativna te služiti malom čovjeku. </p><p> - Tko je pilot u avionu države - upitao se Miletić i nevjerojatnim ocijenio da nitko ne preuzima odgovornost za aktualna događanja vezana uz pandemiju koronavirusa.</p><h2>Plenković treba podnijeti odgovornost za koronu, a on ismijava</h2><p>- Odgovornost treba podnijeti premijer Andrej Plenković, koji sad ismijava i ponaša se neozbiljno - ustvrdio je.</p><p>- Prije mjesec dana bili smo zatvoreni i strašilo nas se koronavirusom, a sad vidimo što se događa oko nas - rekao je i ustvrdio da će u Mostu odgovorni građani slijediti upute Nacionalnog stožera.</p><p>HDZ, SDP i IDS u Istri imali su priliku pokazati što mogu, a to su i pokazali te je koruptivna hobotnica protkala društvo, naveo je Miletić. </p><p>'Mostovci' su na riječkom Korzu otvorili "Mostov kutak", zamišljen kao prostor u kojem će se građani moći družiti, popiti kavu te saznati sve što ih zanima o Mostovu predizbornom programu. Svake večeri će se organizirati razgovori na temu jednog od programskih pravaca te stranke.</p>