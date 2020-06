'Testirat ću se, iako nisam bio u bliskom kontaktu s Ostojićem'

<p>Čelnik Domovinskog pokreta <strong>Miroslav Škoro</strong> kazao je u petak da se HDZ kao stranka odmaknuo od desne, 'tuđmanovske' opcije, a za predsjednika te stranke <strong>Andreja Plenkovića</strong> naveo je da je kao "od teflona" - na svaki prigovor "samo se od njega sklizne".</p><p>Škoro je na konferenciji za novinare u Dugom selu rekao da ne želi docirati nikome, pa tako ni premijeru i predsjedniku HDZ-a koji odbija otići u samoizolaciju i takve zahtjeve naziva "političkim folklorom".</p><p>Istaknuo je kako ne poziva nikoga da napravi nešto, niti smatra da je to nešto što bi trebalo ukazivati da se netko nekoga boji.</p><p>- Mi smo svi veliki dečki i nema se razloga nitko nikoga bojati. Izađemo i razgovaramo. Meni bi bio gušt pitati predsjednika Vlade neke stvari s kojima se hvali, a kada mu se prigovori nešto, onda on kao da je premazan teflonom - samo se od njega sklizne - ustvrdio je Škoro.</p><p>Premijera je prozvao zbog poruke koju šalje kada snima spot i onda sjedi na zadnjem sjedištu, a nema pojas.</p><h2>Koristi li premijer službeni automobil kao resurs za kampanju?</h2><p>- Pa pitaju u MUP-u treba li imati pojas, a oni odgovore da je to štićena osoba i ne mora. Znači li to da koristi službeni automobil kao resurs za kampanju koju snima za političku stranku - upitao je Škoro i dodao da "svako malo naši političari govore nešto, a struka mora gledati u pod".</p><p>Komentirao je i da će "ljudi iz vrhuške HDZ-a sada svašta izgovarati samo sa željom da bi opravdali ono što će se dogoditi na izborima - njihov poraz, treći u nizu".</p><p>Poručio je i kako nije sportski, fer i politički korektno "za svoj neuspjeh kriviti druge ljude i misliti da je dovoljno kada je desnica u pitanju u zadnjim trenucima kampanje ubaciti ljude koji bi trebali biti smokvin list da bi pokrili ono što HDZ objektivno nije - demokršćanska, desna, tuđmanovska opcija". </p><p>- Oni su otišli malo više ulijevo - konstatirao je Škoro.</p><h2>Testirat ću se na koronavirus iako nisam bio u bliskom kontaktu s Ostojićem</h2><p>Najavio je kako se i sam, kao odgovoran čovjek, namjerava testirati na koronavirus, iako na sučeljavanju nije bio u izravnom kontaktu sa SDP-ovcem Rajkom Ostojićem, koji je danas otišao u samoizolaciju jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom iz svoje stranke.</p><p>- Ali, možda sam ga dobio preko Nina Raspudića, nikad ne znaš - dodao je.</p><p>Škoro navodi i kako ne zna da li, kada zbori Nacionalni stožer civilne zaštite, iz njih zbori HDZ ili zdravstvena struka, ocijenivši da se Stožer, kao oni koji bi u novoj epidemiološkoj situaciji trebali svima davati savjete, najbolje ne snalazi.</p><p>Voditelja Stožera i ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića prozvao jer je, kaže, Hrvate u BiH nazvao istočnim susjedima i zatvorio granicu, a samim time, ističe, i mogućnost da jedan dio Dalmacije ima kakvu takvu turističku sezonu.</p>