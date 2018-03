Tjedan je započeo hladno: Na Plitvicama palo 19 cm snijega

U unutrašnjosti pretežno oblačno uz povremen snijeg, češći u prvom dijelu dana, a na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom, a malo snijega nošenog jakim vjetrom može pasti duž obale sjevernog Jadrana, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za ponedjeljak.

Vjetar na kopnu umjeren, povremeno i jak sjeveroistočni.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a u Dalmaciji jugo i južni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka od -2 do 2 na kopnu, na sjevernom Jadranu od 6 do 9, a u Dalmaciji od 12 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Zimski su uvjeti na cestama, a promet je zabranjen za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom, dok je za sva ostala vozila obavezna zimska oprema na A6 Rijeka-Zagreb, između Kikovice i Bosiljeva 2, DC3 staroj cesti kroz Gorski kotar na dionici Zdihovo-Gornje Jelenje-Rijeka i DC1 Ličkoj magistrali na dionici Krnjak (Zagorje)-Korenica-Udbina-Gračac, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK).

Trenutačno nema prohodnih cesta za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci i obratno.

Samo za osobna vozila, zbog olujnog vjetra, otvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice.

Zbog olujnog vjetra na Jadranskoj magistrali DC8 između Bakra i Svete Marije Magdalene, autocesti A7 Draga-Šmrika i lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica-Križišće promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom - I. i II.skupina.

Na dionici autoceste A1 od tunela Sveti Rok do vijadukta Božići zbog vjetra se vozi uz ograničenje brzine na 80 kilometara na sat.

Snijeg povremeno pada u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj, a u ostalom su dijelu zemlje kolnici mokri i skliski od kiše. Zbog niskih temperatura moguća je poledica. Na cestama u gorju i duž Jadranske magistrale DC8 mogući su odroni zemlje i kamenja.

Vozače HAK poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te ne kreću na put bez propisane zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta obavezna je zimska oprema na motornim vozilima dok je zabrana prometa za kamione s prikolicom tegljače s poluprikolicom na pojedinim cestama u središnjoj Hrvatskoj, Lici, Zadarskoj županiji, na svim državnim, županijskim i lokalnim cestama na području Gračaca, u Gorskome kotaru, riječkom zaleđu - općina Čavle, Donje Jelenje, Grad Bakar, zaleđe Kraljevice, na županijskim cestama na području Čabra, Delnica i Vrbovskog

Zbog zimskih uvjeta zabranjen je promet za kamione s prikolicom i tegljače s poluprikolicom na graničnim prijelazima Prezid i Brod na Kupi. Zbog prometne nesreće u Sloveniji, zatvorena je glavna cesta Kozina-Starod (Tublje pri Hrpeljah), pa je za teretna vozila iznad 7,5 tona zatvoren granični prijelaz Pasjak.

Do 1. srpnja za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina, zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići. Granični prijelaz Harmica sa Slovenijom zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 tona.

Trajekti i katamarani plove redovito.

Najviše palo na Plitvicama

Snijeg koji je u nedjelju počeo padati je, u nekim djelovima Hrvatske, već dobro zabijelio tlo. Prema novim mjerenjima DHMZ-a zasad je najviše palo na Plitvičkim jezerima gdje je izmjereno 19 centimetara snijega. U Gospiću je nešto manje, 17 centimetara, dok je u Delnicama, Otočcu i Ogulinu palo oko 10-ak centimetara.