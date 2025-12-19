Obavijesti

News

Komentari 12
NEMA NI TOPLE VODE

Hladni stanovi u pola Zagreba: Oglasili se iz HEP-a zbog kvara!

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Hladni stanovi u pola Zagreba: Oglasili se iz HEP-a zbog kvara!
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Potpuna normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se danas u poslijepodnevnim satima

Zbog kvara na proizvodnom dijelu centralnog toplinskog sustava grada Zagreba, krajnji kupci u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava, danas rano ujutro ostali su bez grijanja.

 Potpuna normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se danas u poslijepodnevnim satima.

DO LISTOPADA 2027. Britanija izuzela plinsko polje u Egiptu iz sankcija divu Rosneftu
Britanija izuzela plinsko polje u Egiptu iz sankcija divu Rosneftu

Istočni dio Zagreba bez plina

- Radnici HEP-Proizvodnje su odmah pristupili hitnoj sanaciji kvara te ulažu maksimalne napore kako bi se kvar otklonio. Iz HEP-Toplinarstva i HEP-Proizvodnje poručuju kako se poduzimaju sve mjere da se kvar u što kraćem roku sanira te mole krajnje kupce koji nemaju grijanje i toplu vodu za strpljenje i razumijevanje, budući da je nakon otklanjanja kvara potrebno nekoliko sati da se toplinski sustav u potpunosti stabilizira i uspostavi isporuka toplinske energije u skladu s propisanim temperaturama - priopćili su iz HEP-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 12
Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...
DETALJI OPTUŽNICE

Bivši muž je probao uzeti dijete Andreji: Dva tjedna prije smrti rekla je da će ih Bajac ubiti...

Optužnica otkriva koliko je znao bivši muž, ali i njegova djevojka. Tu je i povijest problematičnog ponašanja, policijskih intervencija i odnosa između ubojica i bivšeg. Čuli su se sat vremena prije i nakon ubojstva
Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'
PRIJETI KAOS NA CESTAMA

Blagdanski prometni kolaps. Za vikend se očekuju velike gužve. Policija: 'Isplanirajte putovanje'

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije - piše policija
FOTO Rat na ulicama Bruxellesa
KAOS U SJENI PREGOVORA

FOTO Rat na ulicama Bruxellesa

U sjeni dramatičnih pregovora oko financiranja Ukrajine, čelnici EU-a odlučili su odgoditi potpisivanje mega trgovinskog sporazuma s južnoameričkim blokom Mercosur (Brazil, Argentina, Urugvaj i Paragvaj). Glavni razlog je snažan otpor Francuske i Italije, koje su tražile dodatnu zaštitu za svoje poljoprivrednike. Istovremeno, u Bruxellesu su trajali prosvjedi farmera koji su traktorima blokirali ulice, strahujući od nelojalne konkurencije jeftinijih proizvoda iz Južne Amerike. Potpisivanje je odgođeno do siječnja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025