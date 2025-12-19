Hladni stanovi u pola Zagreba: Oglasili se iz HEP-a zbog kvara!

Zbog kvara na proizvodnom dijelu centralnog toplinskog sustava grada Zagreba, krajnji kupci u Novom Zagrebu te u naseljima Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenščica i Dubrava, danas rano ujutro ostali su bez grijanja.

Potpuna normalizacija isporuke toplinske energije očekuje se danas u poslijepodnevnim satima.

Istočni dio Zagreba bez plina

- Radnici HEP-Proizvodnje su odmah pristupili hitnoj sanaciji kvara te ulažu maksimalne napore kako bi se kvar otklonio. Iz HEP-Toplinarstva i HEP-Proizvodnje poručuju kako se poduzimaju sve mjere da se kvar u što kraćem roku sanira te mole krajnje kupce koji nemaju grijanje i toplu vodu za strpljenje i razumijevanje, budući da je nakon otklanjanja kvara potrebno nekoliko sati da se toplinski sustav u potpunosti stabilizira i uspostavi isporuka toplinske energije u skladu s propisanim temperaturama - priopćili su iz HEP-a.