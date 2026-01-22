Hladni val na istoku Hrvatske, uz Jadran kiša s grmljavinom: 'Postoji opasnost od poledice'

Pretežno oblačno vrijeme obilježit će veći dio Hrvatske, uz kišu koja će najčešće padati u Dalmaciji, gdje su mogući i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. U unutrašnjosti se, osobito u drugom dijelu dana, ponegdje očekuje slaba oborina na granici kiše i snijega, a postoji i opasnost od smrzavanja na hladnoj podlozi, upozoravaju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će u većem dijelu zemlje biti slab, dok će na Jadranu puhati umjeren, prema otvorenom moru i jak istočni vjetar te jugo, a na sjevernom dijelu i bura. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti kretat će se od -1 do 2 °C, dok će na Jadranu biti znatno toplije, između 8 i 13 °C.

Na snazi je žuti meteoalarm za Zagrebačku i Osječku regiju zbog hladnog vala i iznimno niskih temperatura, koje će se spuštati ispod -5 °C. Žuto upozorenje označava potencijalno opasne vremenske uvjete.

Sutra, u četvrtak 23. siječnja, vrijeme će biti promjenljivo, povremeno i pretežno oblačno. Mjestimice se očekuje kiša, a na Jadranu i pljuskovi s grmljavinom. U gorskim krajevima uz kišu je ponegdje moguća i susnježica ili snijeg. Vjetar na kopnu bit će većinom slab, dok će na Jadranu puhati slabo do umjereno jugo. Jutarnje temperature kretat će se od -3 do 2 °C, na moru između 4 i 9 °C, a dnevne od 2 do 7 °C, uz 9 do 14 °C na Jadranu.

Prema izgledima vremena do nedjelje, 25. siječnja, zadržat će se promjenljivo i pretežno oblačno, uz povremenu kišu te pljuskove s grmljavinom na Jadranu. U nedjelju se u gorskim krajevima ponovno očekuje susnježica i snijeg. Na Jadranu će puhati umjereno i jako, a u nedjelju i olujno jugo, dok će na kopnu zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperature zraka u unutrašnjosti postupno će rasti, no nestabilno vrijeme i dalje će zahtijevati oprez.