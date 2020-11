Hladno jutro i magla, popodne ljepše i toplije vrijeme u zemlji

<p>Temperatura je pala preko vikenda, tako da se i u ponedjeljak dio Hrvatske probudio u minusu. Na kopnu je tako jutarnja temperatura -3, dok je na moru nešto toplije, između 4 i 10 stupnjeva. </p><p>Popodne će temperature rasti pa će na kopnu biti između 6 i 9 stupnjeva, dok će na krajnjem jugu one biti 17 stupnjeva. </p><p>Cijeli dan će biti djelomice sunčano uz naoblaku. Naviše će sunca biti u Dalmaciji. Tijekom jutra je u unutrašnjosti moguća i magla. </p><p>- Vjetar uglavnom slab, u gorju i umjeren jugozapadni. Duž obale slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu bura - javljaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). </p><p>U utorak će biti nešto toplije. Najniža temperatura zraka od -2 do 2, na Jadranu od 5 do 10 °C. Najviša dnevna između 6 i 10 na kopnu te od 13 do 18 °C na na moru i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.</p><p>Bit će pretežno oblačno, a na kopnu je moguća magla. Poslijepodne se očekuje sunčano vrijeme. </p><p>Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka s olujnim udarima. </p>