Sve je skupo, preskupo, mnogima do te mjere da dobar dio dana provode u hladnim domovima, s nebrojenim slojevima odjeće, smrznutih prstiju i onoga gore spomenutog dostojanstva pogaženog poput opuška na cesti
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ
Hladnoća u kostima i pogaženo dostojanstvo. To je život mnogih
Čitanje članka: 1 min
Toliko ljudi danas živi na rubu egzistencije, ali i na rubu dostojanstva. Govorimo pritom o onom dostojanstvu koje je država i oni što je vode dužna osigurati svojim građanima. I da ponovimo još jednom - dužna. Obavezna. Kako god to nazvali.
