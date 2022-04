Hladnog vala nije bilo, stručnjak upozorio: Uskoro bi nas mogla pogoditi opaka sezona stršljena

Lani nije bilo najezde stršljena jer je hladni val koji je bio došao smrznuo masline i voćke koje su već bile u cvatu. To je više nego prepolovilo urod, a to se indirektno reflektiralo na stršljene. Naime, oni se hrane voćem, pa kad nema voća, nema ni stršljena, rekao je sanitarac i agronom Nikola Matić iz Pazina, koji ima od države ovlaštenu tvrtku za uklanjanje gnijezda te suzbijanje osa i stršljena. Ovim se poslom bavi punih 20 godina. Za ovu sezonu nema dobar predosjećaj.

- Kao što znamo, zima je bila suha i blaga ove godine i voćke već vrlo dobro stoje. Hladnog vala još nije bilo, a čini se da niti neće. Ipak, hladni valovi specifični su za travanj, pa valja pričekati do poslije Uskrsa i tad bi se sa sigurnošću moglo reći kakva će biti sezona stršljena. Prema svemu sudeći, mogla bi biti dosta zeznuta, za razliku od prošle. Sigurno će ih biti više - uvjeren je Matić.

Na temu stršljena Centar za invazivne vrste objavio je na svojoj stranici kako su već počeli pratiti pojavnost stršljena. Proširili su monitoring na četiri nove županije duž granice sa Slovenijom te su odradili sastanak sa suradnicima s Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Naime, monitoring duž granice sa Slovenijom nije slučajan, pojašnjava Matić, budući da se tamo pojavio azijski stršljen.

- Naš domicilni stršljen nije toliko problematičan kao ovaj azijski. On se za sada pojavio u Sloveniji, Italiji i Francuskoj, a u Hrvatskoj znam za samo nekoliko pojedinačnih slučajeva, pa ne možemo reći da se kod nas proširio. Ti su stršljeni vrlo agresivni i napadaju doslovno iz čista mira. Dovoljno je da prošetate šumom ispod drveta na kojem on ima gnijezdo i on će se već osjetiti ugroženim te će vas napasti - objasnio je Matić. Dodao je da jačina otrova ovisi o vanjskim temperaturama. Što je toplije, otrov brže djeluje.

