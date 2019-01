HLK: Nećemo dopustiti hajku i govor mržnje prema liječnicima

Na press konferenciji Hrvatske liječničke komore sazvanoj zbog provođenja stručnog nadzora nad radom liječnika proveden radi tragične smrti dječaka u Metkoviću. Dopredsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić na početku je kao liječnik i roditelj izrazio sućut roditeljima i obitelji preminulog dječaka.

- Hrvatska liječnička komora je odmah po saznanju za tragični događaj uputila komisiju za stručni nadzor u nadzor u rad liječnika svih uključenih institucija vezanih uz smrt preminulog pacijenta - izjavio je.

POGLEDAJTE VIDEO:

- U nadzoru su sudjelovali liječnici, specijalisti i uži specijalisti iz područja pedijatrije, intenzivne medicine i hitne medicine iz tri različite institucije iz dva hrvatska grada. Navedena komisija donijela je stručno mišljenje o radu nadziranih liječnika. Hrvatska liječnička komisija čvrsto stoji iza nalaza stručnog nadzora jer je objektivno i nepristrano, zasnovano na činjeničnim dokazima iz medicinske dokumentacije i iskaza samih liječnika - istaknuo je Luetić.

- Smatram da nije dobro za naše društvo i Komora neće dopustiti, ovu hajku, govor mržnje nepovjerenje koje se pokreće prema liječničkoj profesiji i liječnicima pojedincima - izjavio je dopredsjednik Krešimir Luetić.

- Stručno mišljenje komisije koji je provela stručni nadzor pripremljeno je i napisano prema svim pravilima liječničke struke te prema međunarodnim smjernicama za liječenje djece. Stručno mišljenje je objektivno, detaljno, profesionalno i odgovorno.

Kod troje od deset nadziranih liječnika utvrđen je stručni propust - izjavila je predsjednica povjerenstva za stručni nadzor dr. Jadranka Pavičić Šarić.

- Stručno mišljenje Komore isključivo je utvrđivalo je li liječenje dječaka provedeno prema pravilima liječničke struke te sadrži isključivo stručnu činjeničnu prosudbu postupaka liječnika. Stručno mišljenje komore nije optužnica niti presuda. Ona ne utvrđuje liječničku krivnju niti kazneno djelo nesavjesnog liječenja. Ta zadaća je isključivo na Državnom odvjetništvu - kazala je.

- Liječnička komora nema ovlasti nadzirati stručni rad zdravstvenih radnika koji nisu liječnici. To je potrebno istaknuti iz razloga što se uporno govori o namjeri liječničke komore da namjerno ignorira odgovornost drugih zdravstvenih radnika. - istaknuto je na pressici.

- Hrvatska liječnička komora je u svojim dosadašnjim postupanjem i radom jasno pokazala da uz dignitet liječnika uvijek ima na umu zdravlje, zaštitu, privatnost i dignitet samih pacijenata. Osnovni smisao našeg poziva je zaštita zdravlja i liječenje naših bolesnika. Stoga je Komora zaprepaštena objavom povijesti bolesti, medicinske dokumentacije, i svih detalja tijeka postupka liječenja preminulog pacijenta bez suglasnosti svih uključenih - istaknuo je Luetić.

. Mislim da je svima jasno da organizacija, dostupnost i kvaliteta zdravstvene zaštite na jugu Hrvatske nije ista kao u ostalim dijelovima naše zemlje. Na to smo već upozoravali i davali određene prijedloge. Činit ćemo to i dalje. To je odgovornost svih nas, ministarstva, ali i lokalne regionalne samouprave koja je i odgovorna za organizaciju zdravstvene zaštite na svojem području. Sve to jasno su istaknuli građani Metkovića na prosvjedu u prosincu. Komora smatra da stanovnici doline neretve imaju pravo na jednaku kvaltietu zdravstvene zaštite kao i ostali građani Hrvatske - poručio je.

- Komori je žao što su određene informacije iscurile u javnost koje nisu cjelovite. Građani Metkovića vjerujem nemaju pravu i cjelovitu informaciju o stručnom mišljenju liječničke komore - dodala je Pavičić Šarić. Na pitanje što to točno znači, riječ je uzeo dopredsjednik HLK Luetić.

- Komora nije ovlaštena iznositi pojedinosti iz mišljenja, vi vjerujem ste pročitali mišljenje pa vjerojatno od tuda crpite informacije. Ono što mogu reći je ono što je već rečeno - kod troje nadziranih liječnika utvrđeni su propusti. A krivnja i druge konstatacije koje se pojavljuju u medijima, a pogotovo stupnjevanje nečijih propusta nije sadržano u stručnom mišljenju naše komisije. Nema stupnjevanja krivnje, samo su utvrđeni propusti - kazao je.

Na pitanje novinarke RTL-a da kažu koje informacije koje su procurile u javnost nisu točne, Luetić je ponovio da Komora nema nadležnost nad radom drugih zdravstvenih radnika.

- Također, elementi krivnje i stupnjevanje nečijeg terećenja nemaju veze s našim stručnim mišljenjem jer tamo nema takvih konstatacija. Osim toga, o tome da je propušteno konstatirati određene događaje o kojima i ako jesu bili takvi Komora nema saznanja jer mi stručno mišljenje donosimo na temelju medicinske dokumentacije i iskaza nadziranih liječnika - ponovio je.

- Nemamo ovlasti, kao što ima DORH, razgovarati sa svima uključenim u sam slučaj, od obitelji do ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih radnika - dodao je.

Tema: Hrvatska