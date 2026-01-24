HLK odgovorio UPUZ-u: Ravnateljska funkcija ne štiti od etičke odgovornosti

Hrvatska liječnička komora (HLK) poručila je u subotu da se stegovni postupak protiv ravnateljice karlovačke Opće bolnice vodi sukladno zakonima i komorskim propisima, odbacivši pritom tvrdnje Udruge poslodavaca u zdravstvu (UPUZ) da komora širi svoje ovlasti.

Udruga poslodavaca u zdravstvu zatražila je u petak obustavu postupka protiv ravnateljice karlovačke bolnice pred tijelima Hrvatske liječničke komore, tvrdeći da ravnatelji nemaju nikakve obveze ni odgovornosti prema strukovnim udrugama i komorama u kontekstu upravljačkih odluka.

No, HLK, navodi da se postupak vodi isključivo zbog potencijalne povrede Kodeksa medicinske etike i deontologije, odnosno zbog potencijalne povrede čuvanja dostojanstva liječničke struke kao i časnog i kolegijalnog odnosa spram kolegica i kolega liječnika.

Komora je pritom prozvala UPUZ zbog niza netočnosti, odbacivši njihove tvrdnje da se postupci vode zbog radno-pravnih pitanja ili zbog ravnateljičinih upravljačkih odluka.

- Netočno je da HLK u disciplinskim postupcima ulazi u zakonitost odluka iz sfere radnih odnosa bilo kojeg ravnatelja zdravstvenih ustanova. Povjerenstvo za medicinsku etiku i deontologiju u konkretnom je slučaju čak i izrijekom otklonilo svoju nadležnost za sva pitanja iz područja radnog prava, već je svoje odlučivanje svelo na ovlasti koje su propisane Statutom - priopćili su.

Također je, kažu, netočno da HLK širi svoje ovlasti jer liječnik koji preuzme ravnateljsku dužnost ne stječe imunitet od disciplinske odgovornosti zbog funkcije koju obnaša, navodi HLK.

Napominjući da HLK ne informira javnost o detaljima disciplinskih postupaka, Komora je načelno istaknula da odluku donosi Časni sud za kojeg nije obvezujuće prethodno mišljenje Povjerenstva.

- Stoga to mišljenje ne prejudicira niti krivnju niti nevinost člana Komore protiv kojeg se vodi neki disciplinski postupak - poručili su iz HLK-a. Ističu također da je svaka odluka disciplinskih tijela HLK-podložna sudskoj kontroli u upravnom sporu, što osigurava punu pravnu zaštitu svim članovima.

HLK napominje da je zakonitost i ustavnost njihovih ovlasti potvrdio svojim rješenjima iz 2011. i 2018. Ustavni sud, odbijanjem, odnosno odbacivanjem UPUZ-ovih prijedloga ocjene ustavnosti i zakonitosti Zakona o liječništvu i Kodeksa, koji su uključivali i pitanje ovlasti vođenja disciplinskih postupaka.

- Ustavni sud je disciplinske postupke Komore prepoznao kao “poseban postupak kojim se štiti ugled i profesionalni integritet pripadnika liječničke struke - kažu u HLK-u.

Naglašavaju da su svi njezini članovi, bez obzira na funkciju, položaj ili titulu, jednaki u pravima i obvezama, te bi neprovođenje postupaka prema liječnicima na rukovodećim dužnostima predstavljalo nejednako postupanje i kršenje načela ravnopravnosti članova Komore.

UPUZ je u petak priopćio da se u tom slučaju radi o zabrinjavajućem pokušaju širenja ovlasti HLK, izvan okvira zakona i strukovnih propisa, jer je postupak pokrenut isključivo temeljem odluka donesenih u okviru ravnateljske funkcije, a ne zbog postupanja u obavljanju liječničke profesije.