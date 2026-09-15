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POLA MILIJUNA KOMADA

HNB izdaje novu kovanicu od dva eura s motivima Vukovara

Piše HINA,
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HNB izdaje novu kovanicu od dva eura s motivima Vukovara
Foto: HNB
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Donesena je i odluka o izdavanju zlatnih i srebrnih numizmatičkih kovanica "Hrvatski ovčar" kao dijela serije numizmatičkih kovanica "Autohtona Hrvatska"

Savjet Hrvatske narodne banke u utorak je donio odluku o izdavanju prigodne kovanice od dva eura "Grad Vukovar" u sklopu serije "Hrvatski gradovi", s prigodnim motivima Vukovarskog vodotornja i rijeke Dunav, koji predstavljaju grad od osobitoga povijesnog, kulturološkog i simboličnog značenja za RH. 

Prigodna kovanica izdaje se u rekordnoj količini od pola milijuna komada, izvijestili su iz središnje banke.

Savjet je donio i odluku o izdavanju zlatnih numizmatičkih kovanica i srebrne numizmatičke kovanice "Inovacije Ivana Vučetića" u okviru serije numizmatičkih kovanica "Hrvatski inovatori" s prigodnim motivima kojima se predstavljaju lik i djelo Ivana Vučetića, kriminalista te izumitelja daktiloskopije. 

Donesena je i odluka o izdavanju zlatnih i srebrnih numizmatičkih kovanica "Hrvatski ovčar" kao dijela serije numizmatičkih kovanica "Autohtona Hrvatska", navodi se između ostalog u njihovom priopćenju.

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