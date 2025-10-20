HND o gnjusnoj prijetnji Pavičiću: Neka Vlada napokon osudi napade na novinare

Nakon Miljenka Jergovića i Jurica Pavičić našao se na udaru prijetnji i ideološke difamacije. Kolumnist i novinar Jutarnjeg lista Jurica Pavičić (by the way, Pavičić je hrvatski branitelj) postao je meta gnjusnog vrijeđanja kada je netko na fasadu zgrade u nedjelju napisao: Komunjaro šugava, j... te u guzicu.

O incidentu se oglasilo i Hrvatsko novinarsko društvo koje je pozvalo sam vrh države da stane na kraj prijetnjama medijskih djelatnika.

- Hrvatsko novinarsko društvo (HND) najoštrije osuđuje prijetnje upućene Jurici Pavičiću, višestruko nagrađivanom novinaru i književniku te članu HND-a i Novinarskog vijeća časti. Prijetnja je, a što osobito zabrinjava, ispisana na pročelju zgrade u Splitu u kojoj Pavičić živi i nastavlja se na sve učestalije napade na novinare s ciljem njihova ušutkivanja - oglasili su se iz HND-a i podsjetili na poziv na ostracizam Miljenka Jergovića iz Hrvatske.

Zagreb: Dijalog o knjizi "Prometejev sin" autora Jurice Pavičića | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nedavno su na isti način, grafitima na zidu zgrade u kojoj živi, prijetili još jednom novinaru i piscu, Miljenku Jergoviću. Umjesto jasne osude ovakvog vandalizma, hrvatska Vlada tada se u svom priopćenju cinično fokusirala na Jergovićev Facebook-status u kojem je premijera i ministra unutarnjih poslova pozvao na odgovornost zbog ovakvih napada - poručili su iz HND-a.

- HND od Vlade, a posebice od resornog Ministarstva kulture i medija, traži da oštro i odlučno reagiraju na prijetnje upućene novinarima i novinarkama, koji su, kao i kulturni radnici, u posljednje vrijeme na udaru skupina što promoviraju jednoumlje i obračun sa svakim tko bi se usudio slobodno izraziti drugačije mišljenje. Sloboda mišljenja i izražavanja zajamčena je Ustavom kao temeljno ljudsko pravo koje bi država trebala štititi kao najveću vrijednost demokratskog društva. Umjesto toga, prešutno odobravanje ovakvih kriminalnih radnji samo još više podjaruje atmosferu straha i zaoštrava sukobe u društvu - dodali su iz HND-a i podsjetili na kazne za ovakve prijetnje.

U šibenskoj knjižnici održan književni susret s Juricom Pavičićem | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL - ILUSTRACIJA

- Podsjećamo da je napad na novinara, kao osobu koja obavlja posao u javnom interesu, kazneno djelo za koje je zaprijećena zatvorska kazna do pet godina - zaključili su iz HND-a.