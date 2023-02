HND-ov prosvjed zbog smrti novinara Matijanića: 'Kratko i jasno, Vili Beroš mora otići'

U Hrvatskom novinarskom društvu u Zagrebu je održana press konferencija povodom sutrašnjeg prosvjeda pod nazivom "Oprostite što smetam, ne mogu disati"

Prosvjed se održava u nedjelju, te počinje u podne, točno 6 mjeseci od smrti novinara Vladimira Matijanića koji je umro 5. kolovoza 2022. godine, nakon što mu u pet dana nije pružena medicinska skrb, niti je dobio adekvatan zdravstveni pregled.

Nakon okupljanja ispred Novinarskog doma u podne, u 13 sati kreće i povorka do Markova trga.

Na konferenciji su govorili predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i Andrea Topić, novinarka i životna partnerica Vladimira Matijanića.

- Kratko i jasno, Vili Beroš mora otići. On i sustav kojim upravlja je napravio sve da se istina o Matijaniću ne sazna - rekao je Zovko.

- Kada je povjerenstvo koje je Beroš oformio obavijestio obitelj, tu mislim na roditelje i Andreu, obavijestilo o nalazima. Znate kada? Pet minuta prije pressice na kojoj su mahali onim sramotnim nalazima. Vladimir Matijanić je vjerovao zdravstvenom sustavu. Povjerenstvo nije uzelo u obzir iskaze Andree Topić - rekao je Zovko na konferenciji, te nastavio.

- Beroš mora otići, tu nema rasprave. Plenković, koji novinarima docira što je tema a što nije, to je za svaku osudu, bi bio veći državnik da smijeni tog bešćutnog i beskorisnog ministra. Ovo nije prosvjed protiv zdravstvenih radnika. Mi kao HND itekako imamo poštovanje za sve što oni rade - zaključio je predsjednik HND-a.

Kako kaže, svjesni su da smjena jednog ministra neće riješiti problem, ali hrvatski građani zaslužuju sustav koji im neće bešćutno poručivati da pišaju u lonac. Dodali su i kako HND nikada neće odustati od ove priče.

- Svi oni koji su mislili da će ova priča trajati dan ili dva ili mjesec dana, prevarili su se. Ako Plenković i dalje bude branio bešćutnog ministra, mi nećemo odustati - rekao je Zovko.

'Ljudi se boje prijaviti, a sad razumijem i zašto'

Topić je rekla da je nakon smrti Matijanića dobila na stotine, a možda i na tisuće poruka građana na društvenim mrežama u kojima su joj govorili da su i oni doživjeli slične situacije, odnosno da su im umrli članovi obitelji zbog nemara.

- Pitala sam ih zašto to nisu prijavili. Dobar dio tih ljudi mi je rekao da se boje da neće dobiti zdravstvenu skrb. Znači, umre ti muž, sestra, žena, brat i ti to ne prijaviš. Dugo vremena sam bila ljuta na te ljude i frustrirana, dok nisam kasnije doživjela što sam doživjela od naših institucija. I onda sam shvatila da su ti ljudi bili u pravu i da sam ja debil - rekla je Topić koja doživljava maltretiranje od strane ministra Beroša.

- Ja sam novinarka i ne mogu šutjeti, kao što je bio i Vlado. To je neki moralni kompas koji nas vodi. Svi ti ljudi koji nisu prijavili nepravilnosti bi trebali sutra doći na prosvjed. To je najmanje što možete napraviti. To je prosvjed za bolje zdravstvo. Neka ne dolaze oni koji misle da je zdravstvo dobro - rekla je Topić, pa se osvrnula na nedavnu press konferenciju u Splitu.

- Neki dan je bila pressica u Splitu na kojoj sam bila, Beroš ju je držao. Kad sam ga htjela pitati za Vladin slučaj, samo je kidnuo. Njegova glasnogovornica mi je rekla da neće davati izjave jer se boji da ću ju snimati - zaključila je Topić.

- Ovo nije prosvjed samo za Vladu, ovo je prosvjed za sve ljude koji mjesecima čekaju na preglede jer je netko na vlasti nesposoban da ustroji taj sustav - rekla je Topić.

Još jednom pozivam sve da dođu na prosvjed, da ga podrže, da podrže želje onih iz zdravstva koji žele da imamo bolje zdravstvo i da se riješi slučaj ne samo Vladimira Matijanića, nego i svih drugih koji su doživjeli nešto slično. Nadam se da zdravstveni djelatnici koji sutra dođu na prosvjed neće dan poslije dobiti inspekciju. Ako se to i dogodi, HND će se potruditi da se o tome sve sazna. Ministre Berošu, HND vam je figurativno rečeno za vratom. Vi ste čovjek koji je štitio sustav koji je odgovoran - rekao je Hrvoje Zovko.

