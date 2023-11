HND stao u obranu Nik Titanika: 'Društvo u kojem se kazneno goni karikaturist ima problem'

Bivši Dinamov čelnik Krešimir Antolić tužio je karikaturista Nikolu Plečka, poznatijeg kao Nik Titanik, zbog tri karikature objavljene u sportskom prilogu novina 24sata krajem ožujka 2020. godine. Tužio je zbog istog razloga i 24sata i taj je postupak u tijeku.

O svemu se oglasio i HND, a njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

Ovo nije šala iako nas je Nik Titanik svih ovih godina znao dobro nasmijati! Zbog tri karikature, objavljene u sportskom prilogu novina 24sata potkraj ožujka 2020. godine Krešimir Antolić, bivši čelnik GNK-a "Dinamo", podnio je privatnu kaznenu tužbu protiv Nikole Plečka alias Nika Titanika!

Kazneno goniti jednoga karikaturista nije samo ozbiljan problem za tužitelja, nego i za cijelo društvo. Bude li Nik Titanik proglašen krivim zbog svog autorskog djela, svaki građanin ove zemlje koji ispriča vic na račun Krešimira Antolića ili bilo koje uvrijeđene veličine sličnoga kalibra može završiti na sudu, biti kazneno gonjen i osuđen! Ovaj slučaj može poslužiti kao pravni presedan za sve buduće slučajeve u kojima se kritiziraju djela javnih osoba, čime će značajno biti ugrožene medijske i demokratske slobode u Hrvatskoj te ograničen slobodni rad svih karikaturista, humorista, satiričara, stand-up komičara, fotomontažera i drugih sličnih umjetnika, ali i svih novinara koji kritički pišu o javnim osobama i temama važnim za javnost.

Zato Hrvatsko novinarsko društvo izuzetno ozbiljno shvaća i doživljava kazneno gonjenje Nika Titanika koje se događa u trenutku kada su medijske slobode sve manje i kada su novinari sve progonjeniji, a vlast umjesto da poradi na tome da novinarstvo uistinu postane javno dobro, sprema još rigoroznije zakone koji će kriminalizirati novinare za svaki njihov pokušaj da dođu do istine. Svakom slobodnom i uistinu demokratskom društvu treba sažet i inteligentan zbroj dnevnih zbivanja u kontekstu koji im daje značenje, ali i satire, humora, karikatura, koji su neotuđivi i sastavni dio novinarskog diskursa.

Na žalost, slučaj Nika Titanika nije ni presedan ni usamljeni primjer da se ti i takvi novinari kazneno gone. Hrvatsko novinarsko društvo izražava svoju zabrinutost i zbog mnogih prethodnih slučajeva u kojima su naši kolege pravomoćno osuđeni. Sjetimo se samo presuda protiv Viktora Ivančića za tekst "Dva svinjčeta", višestrukog, serijskog proganjanja Borisa Dežulovića od strane Željke Markić ili pak kada je nakon pravomoćne presude Velimir Bujanec ovršio satirični portal NewsBar. "Ako sad kažem nešto ozbiljno, netko će me tužiti. Ako kažem nešto neozbiljno, opet će me tužiti. Najbolje je da čovjek šuti, iako bi i šutnja uskoro mogla biti utuživa", izrekao je tim povodom gorku istinu autor "inkriminiranog" satiričnog teksta, kolega Domagoj Zovak.

Ne pristajemo na šutnju, ne pristajemo da se novinare kazneno goni za napisanu riječ, izgovorenu ili nacrtanu satiru i šalu te ćemo sudski proces kolegi Niku Titaniku pratiti i o njemu izvještavati i s kaznenim progonom jednoga karikaturista obavijestiti i međunarodnu javnost. Neka se i oni smiju.