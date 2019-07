'Protiv mene se ujedinila cijela ljevica i priključila se Markić'

Ministar Lovro Kuščević je u ponedjeljak podnio ostavku, a premijer Plenković ju je prihvatio.

- Protiv mene se ujedinila čitava ljevica, a priključila se interesna skupina koju okuplja Željka Markić. Tragikomično je da je moj odlazak zapravo njihov neuspjeh jer je spriječio ono što jedni i drugi žele, a to je destabilizacija Vlade i prijevremeni izbori. Vjerujem da te skupine, ma kako one sebe nazivale, neće stati na bračkom ministru. Bit će tu još pokušaja rušenja, sve dok se ne dođe do otoka Krka - izjavio je Kuščević, piše Jutarnji list.

- Kuščević i ja smo razgovarali, on je dao na raspolaganje svoj mandat na mjesto ministra uprave i političkog tajnika, prihvatio sam tu njegovu ostavku. On će napustiti obje dužnosti, vratit će se u Hrvatski sabor. S obzirom na sve okolnosti koje traju proteklih tjedana u javnosti i medijima, procijenili smo da se time čini velika šteta i njemu i Vladi i da to nema nikakvog smisla. Kuščević sada mora riješiti sve nedoumice koje su sada u javnosti i na taj način si omogući nastavak političkog djelovanja, rekao je Plenković nakon sjednice u središnjici HDZ-a.