Obavijesti

News

Komentari 4
OČEVID U VJESNIKU

Hoće li istražitelji zbog upitne sigurnosti ulaziti i u neboder?

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: 2 min
Hoće li istražitelji zbog upitne sigurnosti ulaziti i u neboder?
4
storyeditor/2025-11-26/PXL_261125_142488793.jpg | Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kriminalistička policija u srijedu je prikupljala tragove na mjestu na kojem sumnjaju da su 18-godišnjaci ušli u kompleks. Unutrašnjost zgrada uglavnom su snimali dronovima

Kriminalistički, temeljni, specijalni i interventni policajci stigli su u srijedu ujutro pred zgradu Vjesnika. Kako su nam potvrdili, osmi dan nakon velikog požara u neboderu Vjesnika počeo je policijski očevid, kojim rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo. Kako se moglo vidjeti na mjestu događaja, tijekom dana uglavnom su se bavili pregledom okolnih manjih zgrada, prije svega bivšeg distribucijskog centra sa strane Odranske ulice, kuda su, sumnja se, dva osumnjičena 18-godišnjaka 17. studenog oko 22 sata ušla u kompleks preskočivši ogradu. Moglo se tako vidjeti kako policijski službenici s kacigom na glavi ulaze u prostor bivšeg distribucijskog centra, a prilikom snimanja unutrašnjosti koristili su i nekoliko dronova. Moglo se primijetiti kako ih, na mjestu na kojem su bile rampe za utovar kamiona, posebno zanima jedan prozor bez stakla. Upravo je kroz taj prozor skupina mladih kobnog dana navodno ušla u jednu od zgrada kompleksa, iz koje su ušli i u Vjesnikov neboder.

RUŠIT ĆE GA MINIRANJEM FOTO Sve je više policije ispred Vjesnika: Uskoro kreće očevid?
FOTO Sve je više policije ispred Vjesnika: Uskoro kreće očevid?

Dva mlađa punoljetnika, koji su došli posljednji, dok su neki boravili u kompleksu još od 17 sati tog dana, ondje je dočekalo troje maloljetnika. Prema onome što je dosad rekonstruirala policija, njih su dvojica s jednim maloljetnikom ušli u zgradu te se popeli na 15. kat zgrade, gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika.

Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik
Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sumnja se da je zatim prvoosumnjičeni izazvao požar u hodniku upaljačem zapalivši kartonsku kutiju ispunjenu papirom, nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio, zbog čega je došlo do širenja požara na okolne prostorije. Pitanje je hoće li policijski službenici moći obaviti očevid u cijelom kompleksu, odnosno popest se do 15. kata nebodera, kojem je, prema mišljenju inženjera, konstrukcija toliko narušena da je mogu ugroziti manje podrhtavanje tla ili jači vjetar.

NEBODER MORA PASTI Ruši se Vjesnik! Ovo je najveći problem za izvođače: 'To još uvijek nitko nije uspio riješiti'
Ruši se Vjesnik! Ovo je najveći problem za izvođače: 'To još uvijek nitko nije uspio riješiti'

- Jasno nam je da će razne službe morati ući u zgradu radi očevida, ali nikakva sigurnost tu se ne može garantirati. Ako išta treba raditi, to treba raditi vrlo pažljivo i vrlo kratko se zadržavati na tim područjima i na vlastitu odgovornost - rekao je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.Osim što bi očevidom trebali utvrditi točan uzrok požara, odnosno eliminirati moguće ostale uzroke, njime bi trebali razjasniti i zbog čega se požar tako nekontrolirano proširio s obzirom na izjave ministra državne imovine Branka Bačića da je prošle godine obavljena protupožarna inspekcija i da su u zgradi bili ispunjeni svi protupožarni uvjeti. Također, očevid je bitan zbog isplate odštete prema polici osiguranja, koja je prije dva mjeseca podignuta sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura. 

Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku
Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'
KOMENTIRALI HIPODROM, ARENU...

Thompsonov tim: 'Marka su zvali da u Srbiji napravi koncert'

Gradonačelnik je ranije poručio da se ne misli spuštati na razinu uvreda te da koncerta 28. prosinca neće biti.
Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'
MJEŠTANI BIJESNI

Djevojke upale autom u bujicu u Muću: 'Mogla je biti tragedija!'

Dvije djevojke sletjele su u utorak navečer u Muću automobilom u nabujali potok na privremenoj cesti, no brzom intervencijom lokalnih vatrogasaca izbjegnut je najgori scenarij
VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo
KAKO ĆE RUŠITI VJESNIK

VIDEO Pitali smo AI da nam simulira rušenje Vjesnika. Pogledajte kako bi to izgledalo

Branko Bačić jutros je rekao da bi će trebati oko tri tjedna za izradu projekta rušenja. A kako bi to moglo izgledati pitali smo i razne AI alate.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025