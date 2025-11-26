Hoće li istražitelji zbog upitne sigurnosti ulaziti i u neboder?

Kriminalistički, temeljni, specijalni i interventni policajci stigli su u srijedu ujutro pred zgradu Vjesnika. Kako su nam potvrdili, osmi dan nakon velikog požara u neboderu Vjesnika počeo je policijski očevid, kojim rukovodi Općinsko kazneno državno odvjetništvo. Kako se moglo vidjeti na mjestu događaja, tijekom dana uglavnom su se bavili pregledom okolnih manjih zgrada, prije svega bivšeg distribucijskog centra sa strane Odranske ulice, kuda su, sumnja se, dva osumnjičena 18-godišnjaka 17. studenog oko 22 sata ušla u kompleks preskočivši ogradu. Moglo se tako vidjeti kako policijski službenici s kacigom na glavi ulaze u prostor bivšeg distribucijskog centra, a prilikom snimanja unutrašnjosti koristili su i nekoliko dronova. Moglo se primijetiti kako ih, na mjestu na kojem su bile rampe za utovar kamiona, posebno zanima jedan prozor bez stakla. Upravo je kroz taj prozor skupina mladih kobnog dana navodno ušla u jednu od zgrada kompleksa, iz koje su ušli i u Vjesnikov neboder.

Dva mlađa punoljetnika, koji su došli posljednji, dok su neki boravili u kompleksu još od 17 sati tog dana, ondje je dočekalo troje maloljetnika. Prema onome što je dosad rekonstruirala policija, njih su dvojica s jednim maloljetnikom ušli u zgradu te se popeli na 15. kat zgrade, gdje ih je dočekalo dvoje maloljetnika.

Zagreb: Započeo je očevid nebodera Vjesnik | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sumnja se da je zatim prvoosumnjičeni izazvao požar u hodniku upaljačem zapalivši kartonsku kutiju ispunjenu papirom, nakon čega je drugoosumnjičeni također zapalio papir iz navedene kutije i potom ga odbacio, zbog čega je došlo do širenja požara na okolne prostorije. Pitanje je hoće li policijski službenici moći obaviti očevid u cijelom kompleksu, odnosno popest se do 15. kata nebodera, kojem je, prema mišljenju inženjera, konstrukcija toliko narušena da je mogu ugroziti manje podrhtavanje tla ili jači vjetar.

- Jasno nam je da će razne službe morati ući u zgradu radi očevida, ali nikakva sigurnost tu se ne može garantirati. Ako išta treba raditi, to treba raditi vrlo pažljivo i vrlo kratko se zadržavati na tim područjima i na vlastitu odgovornost - rekao je Mario Uroš iz Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo.Osim što bi očevidom trebali utvrditi točan uzrok požara, odnosno eliminirati moguće ostale uzroke, njime bi trebali razjasniti i zbog čega se požar tako nekontrolirano proširio s obzirom na izjave ministra državne imovine Branka Bačića da je prošle godine obavljena protupožarna inspekcija i da su u zgradi bili ispunjeni svi protupožarni uvjeti. Također, očevid je bitan zbog isplate odštete prema polici osiguranja, koja je prije dva mjeseca podignuta sa 7,5 milijuna eura na 53,5 milijuna eura.

Zagreb: Vjesnikov neboder tjedan nakon požara, očevid je u tijeku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL