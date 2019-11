'Hoće li iznajmiti Jandrokovića da bude batler i viteza Reinera'

U pojedinačnoj raspravi rebalansu proračuna, SDP-ovi zastupnici dotaknuli su se i odluke o iznajmljivanju sabornice, a nakon što je izmijenjena je Odluka o korištenju dvorana za sjednice Sabora, kako bi se u zgradi parlamenta mogla održati sjednica Predsjedništva i Skupštine EPP-a prije samog kongresa. Nenad Stazić (SDP) osvrnuo se na povećanje prihoda koje je vidljivo iz rebalansa. Napominje kako je to dobro, ali zanimalo ga što kako se gleda na inovativnu metodu prikupljanja prihoda kroz izmamljivanje Sabora.

- Ta jedna apartmanizacija Sabora do koje je došlo, nakon što su nam zemlju pretvorili u zemlju konobara i sobarica, nakon što su potjerali Đikića, a zadržali Đakića koji se i danas proslavio amandmanom da se Dan antifašističke borbe ukida kao državni praznik. Mene zanima zašto uz to nisu iznajmili i Gordana Jandrokovića pa da im bude batler, a možda i kolegu Željka Reinera s njegovom viteškom titulom i oklopom da zabavlja iznajmljivače - pitao je Stazić.

Njegov stranački kolega Gordan Maras smatra kako možda nije ni nemoguće da će Jandroković biti asistent i pomagati u tehničkoj organizaciji, a da će Reiner kao vitez čuvati one koji budu u dvorani. Ponovio je da je sramota da su sabornicu iznajmili, a taj tjedan bit će i stanka u radu Sabora, da bi se ljudi iz EPP-a ovdje gostili i zabavljali.

- To je nešto što nije dopustivo i ne bi trebali raditi nikad više u budućnosti - kazao je Maras.

Martin Baričević (HDZ) ironično je replicirao Marasu da je stručnjak za sve probleme u državi.

- Govoriti kao baštinik Komunističke partije o korupciji, to mi izgleda malo deplasirano - kazao je SDP-ovcu.

Maras mu nije ostao dužan.

- Mislim da ste vi bili u partiji puno više nego ja tako da o partiji nemojte pričati. Bivši član Patrije napada nekoga tko nije bio u partiji. Kako je to moguće? To je samo u HDZ-u moguće - rekao je Maras napominjući da je i Ivan Šuker bio u partiji i da to svi znaju.