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REAKCIJE IZ KREMLJA

Hoće li Putin na G20 u Miami?

Piše HINA,
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Hoće li Putin na G20 u Miami?
Foto: Anastasia Barashkova
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Ranije u subotu savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da se o mogućnosti Putinova sudjelovanja na samitu u Moskvi "nije ni raspravljalo".

Moskva još nije odlučila hoće li ruski predsjednik Vladimir Putin otputovati na samit G20, koji se održava u prosincu u Miamiju, objavio je Interfax pozivajući se na glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova.

"Još ne znamo hoćemo li ići u Miami", rekao je Peskov.

Ranije u subotu savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je da se o mogućnosti Putinova sudjelovanja na samitu u Moskvi "nije ni raspravljalo".

Kremlj je u travnju objavio informaciju po kojoj bi Putin mogao otputovati na samit G20 nakon što je američki predsjednik Donald Trump kazao da bi njegovo sudjelovanje bilo vrlo korisno.

Komentiravši izjavu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija o tomu da bi otputovao u Miami bude li ondje i Putin te da bi zatražio sastanak s njim, Peskov je ponovio dugogodišnje stajalište Moskve: ako se ukrajinski čelnik želi sastati sa svojim ruskim kolegom, trebao bi doći u Moskvu.

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