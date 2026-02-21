Obavijesti

Hoće li ruska nafta za Mađare teći kroz cijevi Janafa? Ovako Hrvatska može imati koristi

Piše Ivan Pandžić,
NOVI EXPRESS Vladi ne pada na pamet odmah podržati da ruska nafta ide preko Hrvatske, pa će odugovlačiti i čekati, a Mađarska će morati, kao i ostatak EU, kupovati skuplju naftu na tržištu

Hrvatska je odlučila sad igrati igru koju već četvrtu godinu igra Mađarska - odugovlačenje. Tako bi se u najkraćim crtama mogla sažeti cijela drama u koju je s naftom upala Mađarska, a Hrvatska i njezina strateška tvrtka Janaf su dobili neočekivanu pomoć od Ukrajinaca.

