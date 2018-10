Tolušić: Hrana će od 1. siječnja biti jeftinija, siguran sam u to!

Gost u studiju 24sata bio je Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade, HDZ-a i ministar poljoprivrede.

Ministar Tolušić ocijenio je dvogodišnji rad Vlade HDZ-a ocjenom vrlo dobar.

'Lako je kritizirati Vladu dok tamo ne sjedite'

- Mislim da Vlada pokušava smiriti strasti i riješiti probleme koji su se nakupili u zadnjih 20 godina. Nažalost, još uvijek se borimo s ustašama i partizanima, a ne bismo se time trebali baviti. Uvijek može brže i bolje, ali i meni je bilo lako kritizirati vlade sve dok nisam sjedio tamo. Nažalost, zakoni ne dolaze kako pucnete prstima - kazao je Tolušić.

Istaknuo je da se Vlada trudi raditi dobre stvari, no da svaki put kada se spomenu reforme, svi bi htjeli nešto, ali da ih se "ne dira". Rekao je i kako je siguran da dio javnosti ima drugačije mišljenje o radu Vlade, no da su to stvari "na duge staze i procesi koji traju".

- Prvi bih bio najsretniji da smo došli prvi dan u Banske dvore, srezat PDV, srezati sve živo i neživo, otpustiti koga treba, ali to ne ide - rekao je.

Spajanje 54 agencije

Na pitanje zašto onda Vlada obećava razne stvari kada ih ne može ispuniti, Tolušić je kazao da misli da se njihova obećanja ostvaruju. Kao primjer je dao zaključak o ukidanju i spajanju agencija.

- Bio je to blitzkrieg na brzinu, no svaka od njih je navodno bitna i kada to radimo, a to je 54 komada, onda to opet ne valja. Puno agencija i trgovačkih društava bit će spojeni, a drugi krug će krenuti nagodinu. Moramo promijeniti stotinjak zakona, to bi se trebalo riješiti tijekom studenog. Govorimo ovdje ovdje o uštedi od 80 do 100 milijuna kuna. Po meni je puno bitnija efikasnost sustava, a ne ušteda - objasnio je Tolušić.

'Poljoprivreda treba biti izbor, a ne nužno zlo'

Dotaknuo se i svog sektora, poljoprivrede, pa kazao da je situacija nasljedstvo "brige ili nebrige o ovom sektoru".

- Mi se trebamo izboriti da poljoprivrednici ne samo u Slavoniji bolje i kvalitetnije žive. Volio bih da proizvode više i da poljoprivreda postane izbor, a ne nužno zlo - rekao je te dodao da bi volio potaknuti veću proizvodnju mlijeka.

Kao primjer nebrige o sektoru ponudio je statistički podatak:

- Jedina smo država koja ima ovce koje daju mlijeko, ali ne daje janjce. To bi trebalo biti otprilike milijun janjaca godišnje, a zakoljemo ih 10 puta manje. Tu je Ministarstvo moglo napraviti više u suzbijanju sivog i crnog tržišta. Ima i dalje onih koji "love u mutnom" i moramo to napraviti bolje - rekao je i dodao da bi inspektorat trebao od 1.1. bio bolje organiziran, umjesto raskomadan po raznim ministarstvima. Time bi bolje i obavljao svoj posao.

'Lopov je lopov. Ako si kriv, ideš u zatvor'

Komentirao je i presudu Ivi Sanaderu.

- Ako je netko kriv, ne bio on ni u jednoj stranci, u nekoj lijevoj ili u HDZ-u, treba za to odgovarati. Brate mili, ako si kriv, ideš u zatvor. Ako je netko lopov, lopov je pojedinac - objasnio je Tolušić.

Poreznom reformom stimulacija i lokalnoj poljoprivredi

Što se tiče prijedloga nove porezne reforme, da porez na svježe meso, ribu, voće i povrće bude smanjen na 13%, Tolušić je istaknuo da mu je vrlo drago da se radi upravo o sektoru poljoprivrede te, ako se sve pametno odradi, da bi se mogla stimulirati i lokalna poljoprivreda.

- Ovo nije zadnja reforma koju radimo, vidite da svake godine idu rasterećenja. Ići će rasterećenje i 1.1.2019., a siguran sam, ako bude suficita, da ćemo 1.1. 2020. imati novo porezno rasterećenje, nadam se opet u segmentu hrane - najavio je.

Na pitanje zašto se u stopi PDV-a od 13% ne nalaze mliječni proizvodi, ministar je istaknuo da to je bila namjera, da se mliječni proizvodi spuste s 25% na 13%, a mlijeko bi s 5% naraslo na istu stopu, no da proizvođači nisu bili za taj prijedlog.

Istaknuo je da su svi veći trgovački lanci najavili spuštanje cijena. Iako ih Ministarstvo ili Vlada ne može na to natjerati, Tolušić je siguran da će do smanjenja cijena doći.

Jedini spas za Uljanik - investitor

Što se Uljanika tiče, Tolušić smatra da država više nema manevarskog prostora unutar zakona da financijski pomogne. Istaknuo je da je trenutna Vlada dala već 96 milijuna eura za sanaciju.

- I ti novci, čini mi se, nisu potrošeni namjenski i za to treba netko odgovarati. Ostala jamstva je dala SDP-ova Vlada pred kraj mandata. U toj Vladi je sjedio ili podupirao i IDS i sada se prave pametni i peru ruke. Kao, nitko ništa nije znao. Sad je najlakše sve prebacivati na državu i da spasi stvar ako može. No, neće nitko u Vladi raditi nešto što nije zakonito i nije moguće. Pokušavamo pomoći, razgovaramo s investitorima koji kažu da nikad nitko nije odgovorio na mailove i dopise. To sam čuo u neformalnim razgovorima - objasnio je.

Istaknuo je da je jedini način da Uljanik opstane pronalazak investitora koji bi tvrtku htio preuzeti.

- Pravni način ne postoji da Vlada ikako pomogne, to je teško izvedivo. Pokušavamo naći modus, ali Vlada nije ta koja je dovela Uljanik i 3. maj u probleme, puno njih se pere od lokalnih dužnosnika u obje županije. Ja mislim da su oni sve znali, iako kažu da nisu - kazao je i dodao da bi država bila u suficitu da nije bilo Uljanika te da su svi svjesni potencijalnih opasnosti koje nosi.

Sukoba u HDZ-u nema

Što se tiče sukoba u stranci, Tolušić tvrdi da ih nema.

- Postoje različita mišljenja, bilo bi glupo da ih nema - komentira i dodaje da sva tijela unutar stranke vrlo često imaju sastanke i rasprave po nekoliko sati. Tvrdi da ima udara oporbe te da bi bilo čudno da je nema.

- Nije ugodno, moglo bi biti manje prljavo, no nismo ni mi bili cvijeće kad je bila obrnuta situacija - kazao je.

Za kraj je komentirao aktualnu aferu SMS u koju je upleten i njegov vozač. Tvrdi da nije znao ništa i da je to strašna, neugodna i glupa situacija. Ponovio je i da, ukoliko je netko kriv, neka za to odgovara.