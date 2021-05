Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreba, bio je gost u N1 Studiju uživo te je komentirao lokalne izbore i proteklu kampanju.

- Ovdje bi trebale biti komunalne teme u prvom planu. Što se tiče huškanja, ne mogu se sjetiti da je na bilo kojim izborima bilo takve kampanje. Agencija koju je unajmio Miroslav Škoro još u prvom krugu je telefonom zvala građane, provodila lažnu anketu da bi blatila sve kandidate u prvom krugu osim Škore - kazao je Tomašević te dodao da zbog toga drugi desni kandidati nisu Škoru podržali.

- Utvrđeno je da je tvrtka McElit plaćala oglase pune klevete i lažima o meni i mojoj obitelji. Vjerujem da će građani Zagreba reći ne tome u nedjelju - kazao je Tomašević.te naglasio da je Škoro kazao laž kad je naveo da je novac koji su udruge izborile Tomašević sebi spremio u džep.

- To je utuživo - istaknuo je.

Revizijom će utvrditi stanje te provjeriti mogu li se poništiti štetni ugovori

Što se tiče policijske pratnje, Tomašević kaže da institucije rade svoj posao te da je riječ o redovitim aktivnostima.

- Informacija da 24 sata imam pratnju, da me prate, to nije istina. Nikakve ozbiljne prijetnje nisam imao - rekao je i dodao da se osjeća sigurno.

Što se tiče poslova u gradu, kazao je da će se revizijom utvrditi stanje te provjeriti mogu li se poništiti štetni ugovori.

Postoje neki pročelnici s čijim sam radom zadovoljan

Što se tiče pročelnika u Zagrebu rekao je da ima nekoliko pročelnika s čijim je radom zadovoljan.

- Imat ćemo sastanak sa svim pročelnicima, tražit ćemo izvješće, to će biti indikator za daljnju suradnju. 27 ureda neće ostati, o tome ćemo razgovarati sa skupštinom. Obećali smo to, na temelju toga smo dobili veliki mandat i namjeravamo to ostvariti. Ništa ne ide preko noći. Imamo prve poteze koji bi povukli, ali ne želimo ići pred rudo. Imamo još drugi krug i pozivam birače da pobijedimo korupcijsku hobotnicu - rekao je Tomašević.

Komentirao je i hoće li tužiti Škoru.

- O pravnim koracima ćemo nakon izbora - istaknuo je.

Škoro se usporedio s Clintom Eastwoodom, a Tomašević kaže da su mu rekli da nalikuje Nicolasu Cageu.

- Kažu da sličim Nicolasu Cageu, ali ne osjećam se kao junak nego želim riješiti probleme u gradu - poručio je Tomašević gostujući na N1 televiziji.