Hoćemo li imati bijeli Božić? Europa se sprema za polarni val, a evo što čeka Hrvatsku

Dok se bliži jedan od najiščekivanijih blagdana u godini, mnogi se s nadom pitaju hoće li im božićno jutro uljepšati snježni pokrivač. Ove godine, čini se, meteorološka situacija donosi dramatične promjene diljem kontinenta. Dok se iznad Atlantika formira jedna od najjačih oluja sezone, takozvana "ciklonska bomba", dio Europe priprema se za prodor arktičke hladnoće koja bi nekim regijama mogla donijeti dugo priželjkivani bijeli Božić. Ipak, prognoze za Hrvatsku su složene i neizvjesne do samog kraja.

Ledeni val stiže u srce Europe

Glavni pokretač ovosezonskih vremenskih prilika je poremećaj polarnog vrtloga, koji je doveo do njegova cijepanja i spuštanja iznimno hladnog arktičkog zraka prema jugu. Taj je hladni zrak, spuštajući se s Kanade prema Atlantiku, potaknuo eksplozivan razvoj ciklone koja je u kratkom vremenu dosegnula snagu uragana. Iako će najjači vjetrovi i oborine ove snažne atlantske oluje ostati zapadno od Europe, posljedice njezina djelovanja osjetit će cijeli kontinent.

Prema pisanju The Weather Channela, prodor arktičkih zračnih masa trebao bi stići do Europe točno prije Božića. Najizraženije će to osjetiti Njemačka, gdje se već 23. prosinca očekuje nagli pad temperatura. Dan kasnije, na sam Badnjak, predviđaju se i snježne oborine. Područje visokog tlaka koje će se formirati nad sjevernom Europom moglo bi usmjeriti hladan istočni vjetar, donoseći ledene dane s temperaturama koje bi se u nekim dijelovima mogle spustiti i do -10 °C. Najviše snijega očekuje se uz Alpe te duž obale Baltičkog mora, što znači da bi značajan dio Njemačke mogao uživati u pravom božićnom ugođaju.

ARHIVA - Zagreb: Gra?ani zapo?eli dan ?iš?enjem automobila od snijega | Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

Sličan scenarij predviđa se i za sjever Europe. Regije poput Skandinavije, baltičkih zemalja, pa čak i dijelova Ujedinjenog Kraljevstva, mogle bi zabilježiti temperature niže od prosjeka, što pogoduje stvaranju i zadržavanju snježnog pokrivača. S druge strane, u Nizozemskoj i Češkoj situacija je manje izgledna. Unatoč zahlađenju, ondje dominira polje visokog tlaka koje ograničava stvaranje oblaka i oborina, pa je vjerojatnost za snijeg znatno manja.

Kakav Božić čeka Hrvatsku?

Dok se sjeverniji dijelovi kontinenta pripremaju za snijeg i minuse, prognoza za Hrvatsku znatno je složenija. Trenutačno snijega ima tek u tragovima, i to samo na najvišim vrhovima poput Zavižana, gdje su izmjerena svega tri centimetra. Dugoročne prognoze upućuju na to da će zima u cjelini biti toplija od prosjeka, što smanjuje šanse za bijeli Božić u nizinama. Ozbiljniji prodori hladnoće i obilniji snijeg, prema tim modelima, očekuju se tek nakon Nove godine.

Unatoč tome, nada za pahulje na sam Božić još uvijek postoji. Norveški meteorološki institut, čije se prognoze često prate s velikim zanimanjem, u svojim najnovijim izračunima vidi mogućnost promjene vremena upravo oko 25. prosinca. Prema njihovim modelima, snijeg bi na Božić mogao pasti u nekoliko hrvatskih gradova. U Zagrebu se pahulje očekuju u večernjim satima, u Varaždinu već od ranog poslijepodneva, dok bi u Slavonskom Brodu mogle početi padati već ujutro. Na popisu gradova kojima se smiješi bijeli Božić nalaze se i Osijek, Čakovec te Požega.

ARHIVA - Zagreb: Zastoj tramvajskog prometa zbog velikih nanosa snijega | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ipak, meteorolozi pozivaju na oprez. Riječ je o prognozama koje su podložne promjenama, a pouzdanost raste kako se blagdani približavaju. Hoće li hladni zrak sa sjevera uspjeti probiti barijeru visokog tlaka i donijeti zimsku idilu i u naše krajeve, znat ćemo sa sigurnošću tek u danima koji su pred nama. Do tada, ljubiteljima snijega preostaje samo da s nestrpljenjem prate vremensku prognozu.