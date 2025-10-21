Do lipnja moramo imati zakon kojim će se izjednačiti plaće za isti posao, i u javnim i privatnim firmama. Radnici će imati pravo pitati koliki je prosjek plaća njihovih kolega, i tražiti toliku plaću. Sve će biti transparentnije
Hoćete li stvarno moći vidjeti koliko vam kolege imaju plaću? Donosimo sve o novoj direktivi
Najkasnije do 7. lipnja iduće godine Hrvatska u svoje zakonodavstvo mora implementirati direktivu EU-a koja bi u budućnosti trebala radnicima u svim - privatnim i javnim poduzećima - osigurati pravo da njihova plaća ne bude manja od plaća kolega koji rade isti posao. Jednako tako, direktiva bi plaće žena trebala izjednačiti s plaćama muškaraca na istim radnim mjestima, jer su one u prosjeku u EU niže za 13 posto. Treća je velika novost da će država za potrebe nadzora i statistike od poslodavaca prikupljati iznose plaća, one će na neki način postati "javne". Četvrta se novost odnosi pak na kandidate koji se javljaju na natječaj odnosno oglas za neko radno mjesto - imat će unaprijed pravo znati kolika se plaća za taj posao nudi, a poslodavci ih više neće smjeti pitati koliku plaću primaju na postojećem radnom mjestu, ili koliku plaću žele, kako bi onda po tome definirali njihovo buduće primanje.
