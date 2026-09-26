Hod za život održan u Sinju i prvi put u Puli: "Pobačaj nije rješenje već ubojstvo djeteta"

U Sinju i Puli u subotu je održan Hod za život, pri čemu je u Puli ta manifestacija organizirana prvi put. Ovogodišnje geslo bilo je "Prvi korak je zakon! Život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom!", a organizatori su ponovno zatražili jaču zakonsku zaštitu života od začeća.

Organizatori su u Puli poručili da žele "apsolutnu zakonsku, društvenu i svaku drugu zaštitu života od začeća". Koordinatorica prvog pulskog Hoda za život Ana Cukon kazala je da okupljeni neće odustati od borbe za, kako je navela, zaštitu nerođene djece.

"Pobačaj nije nikakvo "rješenje problema" - to je usmrćivanje vlastitog djeteta i drama savjesti, s posljedicama koje žena nosi cijeli život. O tome se šuti, a šutnja je još jedna rana. Svaka žena zaslužuje znati istinu i imati podršku da izabere život", stoji u priopćenju organizacije.

Istoga dana Hod za život održan je i u Sinju, i to treći put. HRT navodi da su organizatori, uz zahtjev za promjenama zakona, naglasili i potrebu stvaranja društva u kojem se žene u teškim okolnostima neće osjećati kao da nemaju izbora.

- Žena često ostane sama, iz više razloga. Teško se o tome priča pa pozivamo sve žene koje se osjećaju same i koje su u teškoj situaciji da se ne boje javiti - rekao je organizator sinjskog Hoda za život Martin Vrlić za HRT.

Organizatori su u svojim porukama ponovno istaknuli protivljenje pobačaju te poručili da žene koje prolaze kroz teške trudnoće, spontane pobačaje ili prenatalne dijagnoze trebaju više emocionalne, psihološke i praktične podrške.