"Hodač-pljačkaš" Matičević: Tko je 'borac za bolesne' koji je iz banke ukrao 47.000 kuna?

U pozadini priče 'borca za bolesnu djecu' skrivala se priča o osuđivanom dileru i čovjeku koji ima presudu za stečaj nad imovinom radi nagomilanih dugova, a u ponedjeljak je uhićen zbog pljačke banke

<p>Krenuo je 14. siječnja 2020. pješice iz Metkovića u Zagreb. Hodao je 15 dana i prešao više od 450 kilometara kako bi poslao glasnu poruku i učinio nešto za "djecu Neretve", barem je tako rekao kada je krenuo. To je hodač <strong>Ivo Matičević</strong>, čelnik građanske inicijative <strong>Sinovi i kćeri Neretve</strong>, isti onaj koji je u ponedjeljak opljačkao OTP banku u Opuzenu i odnio 47 tisuća kuna. </p><p>Prema pričama svjedoka, Matičević je ušao u banku i zatražio novac od djelatnica. Imao je oko ruke omotanu nekakvu tkaninu, a djelatnice i zaštitar bili su uvjereni da je naoružan, iako do sada nema informacija da je nosio oružje.</p><p>Matičević im je zaprijetio, zaštitar je podigao ruke u vis, a djelatnice su mu predale novac.</p><p>Već dan kasnije uhitila ga je policija BiH na području Neuma, i sada u susjednoj zemlji čeka izručenje u Hrvatsku.</p><p>Matičević je od ranije poznat policiji po još jednoj sličnoj pljački u Zagrebu prije sedam godina.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Ivo Matičević hoda od Metkovića do Zagreba</strong></p><p>Kada je nakon 15 dana hodanja Matičević stigao u Zagreb, u Ministarstvu zdravstva ga je primio tada tek novoizabrani ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong>. Matičevića je pozvao u svoj ured na razgovor. Deset minuta kasnije Matičević je izašao van i rekao da nije došao ispijati kave i sokove jer vremena nema i problemi se moraju rješavati odmah, a iz Ministarstva su ga čak zvali da se vrati na sastanak, ali on je to odbio.</p><p>- Neka bude poruka, nema čekanja. Ja ne želim ispijati gore kave i sokove. Ja na ovaj način šaljem poruku nema čekanja. Svi oni znaju što treba napraviti - rekao je Matičević i zatim se uputio na Markov trg s kojeg je poslao nekoliko oštrih poruka i ostalim političarima.</p><p>Razlog zbog kojeg je zapravo krenuo na taj put bila je smrt 9-godišnjeg <strong>Gabrijela Bebića</strong> koji je preminuo zbog komplikacija nastalih upalom pluća iako su njegovi roditelji nekoliko puta tražili liječničku pomoć. Matičević je od smrti malog Gabrijela pokušavao na sve načine dospjeti u javnost i predstavljao se kao borac za bolesnu djecu. Nakon Gabrijelove smrti Matičević se uključio u Građansku inicijativu Sinovi i kćeri Neretve.</p><p>Nakon njegovog dolaska inicijativu su napustili tadašnji članovi, uključujući i <strong>Ivanu Bebić</strong>, majku Gabrijela Bebića, a svi oni u inicijativu su se učlanili u dobroj vjeri.</p><p>- Čim je on ušao u nju, svi normalni ljudi su izašli. Umiješala se tu i politika, ti prosvjedi dobro su došli nekim političarima, a sam Matičević uvijek je bio problematičan, rekao nam je jedan stanovnik Opuzena.</p><p>Matičević je kao predstavnik inicijative organizirao prosvjed podrške pedijatrici <strong>Kseniji Kaleb</strong>, a organizirao je još nekoliko prosvjeda, a sve kao povod borbe za bolju zdravstvenu skrb u dolini Neretve. Na tim prosvjedima se uvijek okupljao mali broj ljudi, a u vrijeme kada je organizirao prosvjed za doktoricu Kaleb i ona je već bila bivša članica inicijative, koja je inicijativu napustila kada i majka malog Gabrijela.</p><p>Na putu prema Zagrebu Matičevića su u kuću primili brojni ljudi koje je sretao usput, a koji su o njegovom pothvatu doznali iz medija. Matičević je pri dolasku u Zagreb ispričao da je čuo priče malih ljudi i njihove probleme i najavio daljnju borbu za bolje društvo.</p><p>No, u pozadini priče 'borca za bolesnu djecu' skrivala se priča o osuđivanom dileru i čovjeku koji ima presudu za stečaj nad imovinom radi nagomilanih dugova. </p><p>Kako je doznao <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/tko-je-tip-koji-je-hodao-za-djecu-osudjeni-diler-kokaina-primio-ga-ministar/2152563.aspx" target="_blank">Index</a>, na Županijskom sudu u Šibeniku 2008. godine Matičević je osuđen na četiri godine zatvora. Proglašen je krivim zajedno sa S.V. iz Drniša, zbog posjedovanja i prodaje gotovo osam kilograma marihuane i 123,55 grama kokaina. I dok je S.V. dobio godinu dana zatvora, sud je Matičeviću kao otežavajuću okolnost uzeo u obzir da je već ranije osuđivan zbog posjeda opojne droge. Na sudu je dokazano da su drogu namijenili za prodaju na narko tržištu Šibensko-kninske županije.</p><p>Kada je u ime inicijative prosvjedovao 2019. godine tako što je prelazio pješački prijelaz na Jadranskoj magistrali u <strong>Podgradini</strong>, privela ga je policija zbog prijave o prijetnji jednom članu građanske inicijative.</p><p>Međutim, to nije kraj prijava protiv Matićevića.</p><p>Postoji i presuda Općinskog suda u Metkoviću od 27. prosinca 2019. o zaključenju stečaja nad imovinom Ivice Matičevića, koji je, kako se navodi u presudi, bio dužan ukupno 22.051 kunu. Nije plaćao račune HT-u i A1 te je 2013. stvorio dug od 4601 kune prema HT-u, dok je drugoj telekomunikacijskoj firmi A1 2014. stvorio dug od 8075 kuna, navodi <a href="https://www.index.hr/vijesti/clanak/tko-je-tip-koji-je-hodao-za-djecu-osudjeni-diler-kokaina-primio-ga-ministar/2152563.aspx" target="_blank">Index</a>.</p><p>Uz to je ostao dužan i firmi B2 kapital iz 2017. u iznosu od 7846 kuna te firmi CEI Zagreb d.o.o. iz 2013. 560,94 kuna, a FINA-i je bio dužan ukupno 966 kuna. Sud je na kraju donio presudu o završetku stečaja i oslobodio Matičevića od preostalih obaveza, jer Matičević godinama nema nikakve prihode.</p><p>Kada je u siječnju krenuo pješke u Zagreb, na svom Facebook profilu je objavio status o tome, ali broj računa na svoje ime kako bi mu ljudi uplatili novac. Napisao je da je dotad sve financirao iz svog džepa, a unatoč tomu što je objavio račun na svoje ime, tvrdio je da je to račun udruge. Nije poznato jesu li i koliko novca građani uplatili na taj račun i što se s tim novcem dogodilo.</p>