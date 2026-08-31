'HODAJ ZA LIKU' Na prosvjed u Zagreb stiže barem 12 autobusa

Prosvjed "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", potaknut problemom desetaka tisuća tona ilegalno odloženog otpada na gospićkom području, bit će u subotu, 5. rujna, u Zagrebu. Okupljanje počinje u 11 sati nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je za podne najavljen središnji skup. Prema dosad objavljenim podacima, prema Zagrebu će krenuti najmanje 12 autobusa. Iz Gospića dolazi šest punih autobusa, a potvrđeni su i polasci iz Otočca, Pule, Raba, Sinja, Splita i Rijeke. Dodatni dolasci pripremaju se iz Zadra, Zagorja i drugih mjesta, a polazak iz Šibenika otkazan je jer se prijavilo samo dvadesetak putnika. Konačan broj organiziranih autobusa još nije objavljen.

Organizator prosvjeda je građanska inicijativa "Gospić je naš dom", koja ističe da iza skupa ne stoji nijedna politička stranka. Na pozornici neće govoriti političari nego građani i predstavnici inicijativa iz različitih dijelova Hrvatske. Prosvjed su ipak podržale mnoge oporbene stranke i političari. SDP, Možemo!, Most i Centar pozvali su građane da se pridruže, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić posebno se obratio biračima desnice, poručivši im da ne dopuste da ih stranačke podjele odvrate od prosvjeda. Podršku su izrazili i Sandra Benčić, Nikola Grmoja, Zvonimir Troskot, Dalija Orešković te Miro Bulj. Grad Sinj, na čelu s Buljem, osigurao je besplatan autobus, što je izazvalo kritiku predsjednika sinjskog HDZ-a Igora Vidaline. On smatra da se gradski proračun ne bi smio koristiti za odlazak na politički prosvjed. Bulj je odgovorio da zaštita hrvatske zemlje, pitke vode i zdravlja građana nije ni lijevo ni desno pitanje.

Podršku prosvjedu dosad je potpisalo više od 200 javnih osoba, udruga i građanskih inicijativa. Među njima su Severina, Goran Bogdan, Rade Šerbedžija, Alma Prica, Darko Rundek, Remi i Ivana Bodrožić, kao i Sindikat novinara Hrvatske te mnoge ekološke udruge. Građani Gospića već mjesecima upozoravaju na moguće posljedice ilegalno odloženog otpada za tlo, podzemne vode i zdravlje stanovništva. Od nadležnih institucija traže hitnu sanaciju onečišćenih lokacija, jasne rokove i utvrđivanje odgovornosti svih uključenih. Posebno ih zabrinjava što su među desecima tisuća tona otpada pronađene i opasne te ekotoksične tvari. Organizatori tvrde da su reakcije institucija prespore i da građani još nemaju sve potrebne informacije. Inicijativi su se pridružile mnoge udruge i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se suočavaju sa sličnim problemima. Poruka prosvjeda bit će da pravo na čistu vodu, zdravu zemlju i siguran život mora biti važnije od političkih i stranačkih interesa.