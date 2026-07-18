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ANTONIA GAŠPEROV

Hodala je iznad Zagreba po žici, a sada ponovila podvig

Piše Filip Sulimanec,
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Hodala je iznad Zagreba po žici, a sada ponovila podvig
Zagreb: Antonia Gašparov hodom na žici privukla poglede prolaznika | Foto: Emica Elvedji /PIXSELL
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Radi se o Highlineu, disciplini u kojoj ljudi hodaju po elastičnoj traci širokoj svega 2,5 centimetra između dvije točke na velikoj visini, uz obavezno osiguranje

Krajem svibnja Šibenčanka Antonia Gašperov oduševila je Zagreb kada je hodala po žici razapetoj 30 metara iznad Manduševca. Radi se o Highlineu, ekstremnom sportu u kojem ljudi hodaju po elastičnoj traci širokoj svega 2,5 centimetra između dvije točke na velikoj visini, uz obavezno osiguranje.

Sada je podvig ponovila u rodnom Šibeniku uz posebnu zahvalu fra Josipu, s obzirom na to da je dozvolio da se za hod koristi zvonik Crkve svetog Frane. 

 - Najveću zahvalnost želim uputiti fra Josipu, gvardijanu. Hvala mu što nam je ukazao povjerenje i dopustio da za ovaj projekt koristimo zvonik Crkve svetog Frane. Od samog početka bio je uz nas, pružao nam podršku i bio na raspolaganju tijekom cijele pripreme. Veliko hvala i Međunarodnom dječjem festivalu te organizatorima Ivani i Jakovu koji su prepoznali ovu ideju i pomogli da se ostvari - objavila je Antonia te se posebno zahvalila ocu.

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 - Posebno hvala mom ocu, koji je svojim znanjem, iskustvom i ogromnim trudom odradio najveći dio priprema i omogućio da se ova linija sigurno postavi. Hvala i Gradu Šibeniku, gradskim službama i svim nadležnim institucijama na podršci i suradnji, hvala Veli, svim volonterima i produkcijskom timu koji su učinili ovaj događaj još spektakularnijim. Hvala svim Šibenčanima, djeci i svim posjetiteljima koji su došli i bili dio ovog trenutka. S ovom linijom ostvario se još jedan moj san, a put do ostvarenja snova nosi puno odgovornosti, rada i stresa - objavila.

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