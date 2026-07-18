Hodala je iznad Zagreba po žici, a sada ponovila podvig

Krajem svibnja Šibenčanka Antonia Gašperov oduševila je Zagreb kada je hodala po žici razapetoj 30 metara iznad Manduševca. Radi se o Highlineu, ekstremnom sportu u kojem ljudi hodaju po elastičnoj traci širokoj svega 2,5 centimetra između dvije točke na velikoj visini, uz obavezno osiguranje.

Sada je podvig ponovila u rodnom Šibeniku uz posebnu zahvalu fra Josipu, s obzirom na to da je dozvolio da se za hod koristi zvonik Crkve svetog Frane.

- Najveću zahvalnost želim uputiti fra Josipu, gvardijanu. Hvala mu što nam je ukazao povjerenje i dopustio da za ovaj projekt koristimo zvonik Crkve svetog Frane. Od samog početka bio je uz nas, pružao nam podršku i bio na raspolaganju tijekom cijele pripreme. Veliko hvala i Međunarodnom dječjem festivalu te organizatorima Ivani i Jakovu koji su prepoznali ovu ideju i pomogli da se ostvari - objavila je Antonia te se posebno zahvalila ocu.

- Posebno hvala mom ocu, koji je svojim znanjem, iskustvom i ogromnim trudom odradio najveći dio priprema i omogućio da se ova linija sigurno postavi. Hvala i Gradu Šibeniku, gradskim službama i svim nadležnim institucijama na podršci i suradnji, hvala Veli, svim volonterima i produkcijskom timu koji su učinili ovaj događaj još spektakularnijim. Hvala svim Šibenčanima, djeci i svim posjetiteljima koji su došli i bili dio ovog trenutka. S ovom linijom ostvario se još jedan moj san, a put do ostvarenja snova nosi puno odgovornosti, rada i stresa - objavila.