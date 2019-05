'Mi hodamo za nerođenu djecu kojoj je oduzeto pravo na život'

Hodom za život štitimo nerođenu djecu, najugroženiju manjinu u Hrvatskoj i pružamo podršku svakoj trudnici, poručuju iz inicijative ‘Hod za život’, u sklopu koje će i danas, četvrtu godinu, protivnici abortusa izaći na ulice Zagreba, Splita i Zadra.

Proteklog vikenda za život su hodali već Osječani i Riječani. A današnji datum mnogim kandidatima za EU parlament sporan je upravo zato što traje predizborna šutnje uoči sutrašnjih izbora.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No, Državno izborno povjerenstvo naglasilo je kako nema kršenja šutnje. Kandidatima dopuštaju sudjelovanje, no uz upozorenje da ne smiju davati izjave. Ako netko od njih u povorci prekrši izbornu šutnju za to bi mogao platiti kaznu od 10.000 do 30.000 kuna.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Zagrebu će od 10 do 13.30 biti blokiran promet u centru. Povorka će krenuti sa Zrinjevca do Markova trga gdje će ih na pozornici čekati Marko Perković Thompson. U Zadru će se marširati od Obale kneza Branimira kroz Široku ulicu prema Forumu, a u Splitu od Rive preko Zapadne obale do Zvončaca.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Dopušteni su isključivo transparenti, majice, natpisi i zastave Hoda za život i nacionalne na kojima su poruke koje slave život, zaštitu života od začeća - kažu organizatori.

