Hrvat osvojio 356 tisuća eura na Eurojackpotu: 'Promijenio sam taktiku. Od sreće nisam spavao'

Dobitnik iz Požege stigao je u Zagreb na glavnu blagajnu Hrvatske Lutrije kako bi preuzeo svoj dobitak od čak 356.463,60 eura, koji je osvojio u igri Eurojackpot. Osvojio je 6 dobitaka 5+0, a dobitni listić odigran je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Stjepana Radića 27 u Požegi.

Sretni dobitnik, koji redovito sudjeluje u igrama Loto 7, Loto 6 i Eurojackpot, priznaje da je gotovo odustao od igranja – no upravo tada ga je iznenadio ovaj veliki dobitak. Dok je dosad birao brojeve prema posebnim datumima, poput rođendana, ovaj je put odlučio promijeniti taktiku i odabrao je brojeve nasumičnim odabirom, izvijestili su iz Hrvatske lutrije.

Za svoj dobitak saznao je preko društvenih mreža, nakon čega je odmah odlučio provjeriti listić.

- Miješali su mi se razni osjećaji – šok i nevjerica, pa su krenule suze radosnice, zatim uzbuđenje i sreća. Uporno sam se vraćao i provjeravao listić, nisam mogao ni spavati - rekao je.

Za kraj dobitnik poručuje kako će i dalje nastaviti redovno igrati i nadati se sreći. Večeras je novo izvlačenje igre Eurojackpot i nova šansa za osvajanje Jackpota u iznosu od 33.000.000,00 eura, a Jackpot u igri Joker iznosi 115.000,00 eura