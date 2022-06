Hodočastili od Podvinja do Gornje Močile: 'Okupljaju nas vjera i ljubav prema Sv. Anti'

Gornja Močila kod Bosanskog Broda slavi patrona svoje župe Sv. Antuna Padovanskog. Oni koji su iz poznatog razloga na početku devedesetih godina prošlog stoljeća morali otići sa svojih ognjišta vraćaju se u rodni kraj u svakoj prilici. Doći će i pomoliti se u svojoj novosagrađenoj župnoj crkvi za duše svih pokojnika u ponedjeljak, na sam dan Antunova, 13. lipnja, koji započinje svetom misom u 11 sati.

Ovoj svetkovini prethodila je duhovna priprava koja je započela u subotu. A u nedjelju upriličeno je tradicionalno hodočašće od župe Sv. Antuna Padovanskog u Podvinju u Slavonskom Brodu do župne crkve u Gornjoj Močili. Hodočasnici su ispred župne crkve u Podvinju krenuli u 14 sati, a nakon dolaska u Gornju Močilu služena je misa za poginule i nestale župljane kod spomen obilježja ispred crkve.

Župu svetog Antuna Padovanskog u slavonskobrodskom Naselju Podvinje sa Župom svetog Ante Padovanskog u Gornjoj Močili-Sijekovcu (BiH) trajno povezuje ne samo ime sveca kojeg vjernici štuju svake godine 13. lipnja, nego i ljudi.

Prije dvanaest godina sedmero je njih padovanskim hodočašćem spojilo ta dva mjesta, a danas je to učinilo njih više od osamdesetero.

- To je postalo tradicija i svake se godine uključi sve više ljudi. Okuplja nas blagdan svetog Antuna Padovanskog. Sve bolji odaziv vjernika pokazuje nam kako sve što radimo ima božji blagoslov. Ovi ljudi s tim su se suživjeli, a nama je to veliki poticaj da radimo dalje te da u Bosanskoj Posavini napravimo jednu točku života. Mada danas tamo živi malo ljudi, na ovakve dane, ali i običnim vikendima tijekom godine, osjeti se da smo uspjeli u svom naumu. Sve je više događanja, počet će djelovati i Zajednica Cenacolo. Stvara se uz župu, tvornicu i takve zajednice mjesto na koje ljudi mogu doći i gdje se život nastavlja razvijati. Samo to i jest bila naša misija - kazao je župnik Župe u Gornjoj Močili, Ivan Tolj.

Kad se ne bi zaustavljali, hodočasnici bi put dug više od dvanaest kilometara prešli za oko dva i pol sata. Međutim, bivši župljani Župe Gornja Močila-Sijekovac koji danas žive u Slavonskom Brodu, dočekuju ih na tri stanice kako bi im ponudili okrepu. Takav im doček - i nakon prelaska državne granice - priređuju dobri ljudi na još dvije lokacije.

- Nije to toliki napor u fizičkom smislu, a emocionalno nas to uistinu ispunjava. S nekima se ne vidimo cijelu godinu pa se putem družimo i nadoknadimo sve. Što nam ovo znači? To je oblik povratka života u one opustjele krajeve, u zavičaj kojeg ne možemo i ne želimo zaboraviti. - za SBplus kazao je hodočasnik Jozo Jelinić koji je već deset puta pješice prešao ovaj daleki put, a od toga ne odustaje ni u osmom desetljeću života.

I mladi ljudi hodom povezuju dvije župe, uglavnom zbog toga što su od svojih baka, djedova i roditelja slušali priče o tomu kako je nekad bilo lijepo živjeti u selima Bosanske Posavine. Oni su dokaz da će se ova priča nastaviti i u narednim desetljećima.

- Fizičke pripreme za ovo nema, nije naporno, osim što nas ponekad izmore vremenske (ne)prilike. Okupljaju nas ljubav i vjera prema svetom Anti i dragom Bogu. To je jedan od načina da se ispričamo, proveselimo, prisjetimo najranijih trenutaka iz djetinjstva,... Put prolazimo u mislima, molitvi, zahvalnosti, svako na svoju nakanu i svatko na svoj način, a u srcu nosimo i one koji nisu u mogućnosti hodati s nama. Ovim putem povezujemo roditeljsku državu i onu u kojoj danas živimo. Uz ove prigodne majice naš je antunovski hod još svečaniji. - za SBplus kazala je Ivana Kurelović koja je sudjelovala u gotovo svim hodočašćima koja su iz Slavonskog Broda vodila u Gornju Močilu.

Što je to što ljude trajno veže za neki kraj i onda kada s njim više prave poveznice nema - teško je kazati. Sigurno je, tek, da duh gostoprimstva i dobrog domaćina i dalje živi u tim krajevima. Svatko se tamo osjeća ugodno.

- Hodočasnike, prema mom mišljenju, na ovaj put najprije motivira činjenica da su tamo uvijek dobrodošli. Nikad nismo pravili razlike, nismo prigovarali ako netko dugo ne dolazi, uvijek smo stvarali dobru atmosferu. Ovo pješačenje je velika poruka o borbi za izgradnju života. - zaključio je župnik Tolj.

Sv. Antun živio je kratko – tek 36 godina. Život mu je nije bio nimalo lagan, imao je on svojih križeva, ali ih je hrabro i strpljivo nosio, te je i nama primjer da ustrajemo, nosimo svoj križ, pomognemo drugima nositi križ jer tako pomažemo Isusu nositi križ - rekao je jednom prilikom vlč. Ivan Tolj, župnik u Gornjim Močilima. Prije dvije godine u prigodi proslave Antunova izrazio je vjeru i nadu da će uspjeti ponovo u tom mjestu pokrenuti klicu života. Pozvao je sve da se na putu vjere udruže i selu vrate život i nekadašnji sjaj, najvjerojatnije će takav poziv uslijediti i ove godine.

Na Antunovo, poslije svete mise, previđen je zajednički ručak za sve mještane na kojemu će nazočne zabavljati glazbenik Mate Grgat, tenor, klapski i solo pjevač koji dolazi iz malog mjesta Otok koji se nalazi na pola puta između Sinja i Trilja, u dalmatinskoj zagori.

