'TO JE NEDOPUSTIVO'

HOK tvrdi: Pritisak na obrtnike u vezi e-Računa je nezakonit

Piše HINA,
Zagreb: Panel HOK-a na temu izazova poslodavaca u kontekstu Zakona o strancima | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Napominju kako će obrtnici i mali poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a tijekom cijele 2026. izdavati račune na isti način kao i do sada

Iz Hrvatske obrtničke komore (HOK) u utorak su upozorili na sve učestaliju praksu u kojoj veliki poslovni subjekti od obrtnika i malih poduzetnika koji nisu u sustavu PDV-a, traže obveze koje za njih nisu propisane Zakonom o fiskalizaciji. U posljednje vrijeme, kako su naveli, obrtnici sve češće zaprimaju dopise u kojima ih se obavještava da će od 1. siječnja 2026. biti obvezni dostavljati podatke o informacijskom posredniku te izdavati isključivo e-Račune, uz upozorenja da se računi u PDF ili papirnatom obliku više neće zaprimati niti smatrati valjanima za plaćanje. Takvi zahtjevi, kada su upućeni poslovnim subjektima izvan sustava PDV-a, nisu utemeljeni na važećem zakonskom okviru, istaknuli su iz HOK-a.

Napominju kako će obrtnici i mali poduzetnici koji nisu u sustavu PDV-a tijekom cijele 2026. izdavati račune na isti način kao i do sada. To uključuje izdavanje i dostavu računa u PDF obliku putem elektroničke pošte, kao i papirnate račune dostavljene poštom ili osobno. Svi poslovni subjekti takve račune obvezni su zaprimiti.

"Nećemo dopustiti da se pod krinkom digitalizacije i nove regulative na obrtnike prebacuju obveze koje zakon ne propisuje. Veliki sustavi moraju poštovati zakone jednako kao i mali, a obrtnici se ne smiju dovoditi u položaj da im se uskraćuje plaćanje zbog neosnovanih zahtjeva“, poručio je predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.

Iz HOK-a su podsjetili kako se obveza razmjene e-Računa od 1. siječnja 2026. odnosi na obveznike PDV-a, dok su mali porezni obveznici izvan sustava PDV-a i dalje izuzeti, sukladno Zakonu o fiskalizaciji i pratećim propisima. Nedopuštena je stoga praksa administrativnog pritiska u kojoj određeni poslovni subjekti pokušavaju nametnuti vlastita interna pravila kao zakonsku obvezu, ističu.

HOK je pozvao sve poslovne subjekte na poštivanje važećih propisa, korektne poslovne odnose i ravnopravan tretman obrtnika i malih poduzetnika.

Također su pozvali obrtnike da se u potpunosti upoznaju sa svojim pravima i obavezama te da nazoče besplatnom online webinaru "Sve o Fiskalizaciji 2.0 - pitanja i odgovori“, koji će se održati u srijedu, 17. prosinca u 15 sati. Predavanje će održati predsjednica Sekcije računovođa HOK-a Đurđica Mostarčić, webinar će se održati uživo na Facebook stranici i YouTube kanalu HOK-a, a snimka webinara bit će dostupna na društvenim mrežama HOK-a.

S obzirom na to da će ova promjena u određenoj mjeri utjecati na sve obrtnike, izrađeni su i informativni letci s ključnim informacijama o Fiskalizaciji 2.0., naveli su iz Komore.

