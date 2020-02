Holy želi 'lex cannabis': Devet biljaka s THC-om za svakoga?

Mirela Holy iz SDP-ova Savjeta za zeleni razvoj najavila je da za desetak dana u javnu raspravu ide zakon koji predviđa potpunu legalizaciju konoplje.

- Pozivamo sve zainteresirane da se uključe u javnu raspravu - pročitaju zakonski prijedlog i daju primjedbe. Njime se predviđa potpuna legalizacija i liberalizacija konoplje što znači da se u potpunosti predviđa iskorištavanje svih potencijala konoplje u gospodarske i rekreativne te medicinske svrhe - rekla je Holy u RTL Direktu.

Pojasnila je kako predlažu hibridni model regulacije kroz državnu agenciju kako bi se na tržištu zadržala visoka kvaliteta.

- Kada govorimo o upotrebi kanabisa u rekreativne svrhe to je da svaka punoljetna osoba može za svoje potrebe uzgajati do devet ženskih biljaka u punom cvatu s visokim udjelom THC-a - rekla je Holy. Dodaje i da konoplja ima velik gospodarski potencijal, s obzirom na to da je vrlo kvalitetna jer čisti tlo i ima do četiri puta veću sposobnost upijanja CO2, a važna je i u borbi protiv klimatskih promjena, koristi se i u kozmetici. Spomenula je i procjene da se od konoplje u SAD-u i Kanadi zaradi oko 43,7 milijardi dolara, a da i nisu iskorišteni svi potencijali.

Ističe da je državna regulacija potrebna kako bi se crno tržište svelo na što manju mjeru. Na pitanje je li naše društvo konzervativno za ovaj iskorak, kaže da su se stvari promijenile u proteklih par godina.

- Ljudi se trebaju educirati i tada mijenjaju svoje stavove. Ovisnički potencijal je manji od ovisničkog potencijala nikotina ili alkohola i koliko mi je poznato nijedna osoba nije umrla od predoziranja prirodnom konopljom, ali postoje velike predrasude koje su motivirane interesima određenih grupacija i industrija - rekla je.