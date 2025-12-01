Honduras: Konzervativac vodi na predsjedničkim izborima

Kandidat konzervativne Nacionalne stranke Nasry Asfura, kojeg je podržao američki predsjednik Donald Trump, vodi na predsjedničkim izborima u Hondurasu nakon što je prebrojeno 34 posto glasova, prema izbornom povjerenstvu u ponedjeljak. Šezdesetsedmogodišnji Asfura je bivši gradonačelnik glavnog grada Tegucigalpe.

Bivši predsjednik iz redova njegove stranke Juan Orlando Hernandez trenutno služi 45-godišnju zatvorsku kaznu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je osuđen zbog trgovine drogom i vatrenim oružjem.

Kandidat koji osvoji većinu glasova, vladat će zemljom od 2036. do 2030.

Trump u srijedu se osvrnuo na tijesnu predsjedničku utrku u Hondurasu, podržavši Nasryja Asfura iz konzervativne Nacionalne stranke, poručivši kako s njim može surađivati u borbi protiv trgovine drogom.

Hondurasom od 2021. vlada predsjednik Xiomara Castro, koji je uspostavio bliske veze s Kubom i Venezuelom, dvjema zemljama koje su zaglavljene u dubokim ekonomskim i krizama ljudskih prava, a čije vlade Trumpova administracija smatra diktaturama.

Asfurina stranka uspostavila je blisko partnerstvo s Washingtonom pod bivšim predsjednikom Orlandom Hernandezom, koji je vladao od 2014. do 2022.