Obavijesti

News

Komentari 0
NASRY ASFURA

Honduras: Konzervativac vodi na predsjedničkim izborima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Honduras: Konzervativac vodi na predsjedničkim izborima
3
Foto: Leonel Estrada/REUTERS

Hondurasom od 2021. vlada predsjednik Xiomara Castro, koji je uspostavio bliske veze s Kubom i Venezuelom, dvjema zemljama koje su zaglavljene u dubokim ekonomskim i krizama ljudskih prava

Kandidat konzervativne Nacionalne stranke Nasry Asfura, kojeg je podržao američki predsjednik Donald Trump, vodi na predsjedničkim izborima u Hondurasu nakon što je prebrojeno 34 posto glasova, prema izbornom povjerenstvu u ponedjeljak. Šezdesetsedmogodišnji Asfura je bivši gradonačelnik glavnog grada Tegucigalpe.

Bivši predsjednik iz redova njegove stranke Juan Orlando Hernandez trenutno služi 45-godišnju zatvorsku kaznu u Sjedinjenim Američkim Državama nakon što je osuđen zbog trgovine drogom i vatrenim oružjem.

Kandidat koji osvoji većinu glasova, vladat će zemljom od 2036. do 2030.

BRUTALNI OBRAČUNI I 20 MRTVIH Honduras nakon niza krvavih napada uvodi policijski sat
Honduras nakon niza krvavih napada uvodi policijski sat

Trump u srijedu se osvrnuo na tijesnu predsjedničku utrku u Hondurasu, podržavši Nasryja Asfura iz konzervativne Nacionalne stranke, poručivši kako s njim može surađivati u borbi protiv trgovine drogom.

Hondurasom od 2021. vlada predsjednik Xiomara Castro, koji je uspostavio bliske veze s Kubom i Venezuelom, dvjema zemljama koje su zaglavljene u dubokim ekonomskim i krizama ljudskih prava, a čije vlade Trumpova administracija smatra diktaturama.

Asfurina stranka uspostavila je blisko partnerstvo s Washingtonom pod bivšim predsjednikom Orlandom Hernandezom, koji je vladao od 2014. do 2022.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina
TRAGAJU ZA MUŠKARCEM

Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja. Kako doznajemo, traga se za jednom osobom koja se dovodi u vezu s djelom
Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'
MASKIRANI NAPADAČI

Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati počeli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025