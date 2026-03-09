75-godišnjak je 38-godišnjaku prijetio smrću zbog novčanog duga od više stotina eura, koje mu 38-godišnjak u stvarnosti uopće ne duguje
ZAKLJUČAO GA U STAN
Horor bivšeg podstanara u Rovinju: Muškarac zaključao Srbina i tražio od njega novac
Rovinjska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom da je počinio kaznena djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode. Muškarca se sumnjiči da je 6. ožujka prijetio smrću 38-godišnjem državljaninu Srbije, bivšem podstanaru, zbog novčanog duga od više stotina eura od neplaćenih stanarina što mu oštećeni zapravo i ne duguje.
Potom ga je 75-godišnjak zaključao u stan.
Osumnjičeni muškarac je uz kaznenu prijavu u večernjim satima, 8. ožujka priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.
