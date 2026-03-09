Obavijesti

News

Komentari 0
ZAKLJUČAO GA U STAN

Horor bivšeg podstanara u Rovinju: Muškarac zaključao Srbina i tražio od njega novac

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Horor bivšeg podstanara u Rovinju: Muškarac zaključao Srbina i tražio od njega novac
Foto: Matija Habljak/PIXSELL/ - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

75-godišnjak je 38-godišnjaku prijetio smrću zbog novčanog duga od više stotina eura, koje mu 38-godišnjak u stvarnosti uopće ne duguje

Admiral

Rovinjska je policija dovršila kriminalističko istraživanje nad 75-godišnjakom da  je počinio kaznena djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode. Muškarca se sumnjiči da je 6. ožujka prijetio smrću 38-godišnjem državljaninu Srbije, bivšem podstanaru, zbog novčanog duga od više stotina eura od neplaćenih stanarina što mu oštećeni zapravo i ne duguje.

UŽAS NA BALIJU Ukrajinca sasjekli u dijelove: 'Mama, tata, odrezali su mi udove. Vratite im milijune'
Ukrajinca sasjekli u dijelove: 'Mama, tata, odrezali su mi udove. Vratite im milijune'

Potom ga je 75-godišnjak zaključao u stan.

Osumnjičeni muškarac je uz kaznenu prijavu u večernjim satima, 8. ožujka priveden u pritvorsku jedinicu PU istarske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje
JEFTINO KUPIO, PA GRADIO

OTKRIVAMO Ovo je bespravno imanje Zlatka Dalića u štićenom parku uz Dravu. Imamo detalje

Zlatko Dalić kupio je zemljište sa starom kućicom za manje od 3000 eura. Niknula je moderna vikendica s izlazom na rijeku. Država je krenula, pa stala s rušenjem. Izbornik nam kaže: ‘Kako bude svima, bit će i meni’
VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!
IZVANREDNA SJEDNICA

VIDEO Vlada ograničila cijene goriva. Evo koliko će koštati!

Izvanredna sjednica održava se zbog napetosti na Bliskom istoku i rata u Iranu koji utječu na tržište naftnih derivata
VIDEO Turska šalje F-16 na Cipar, Putin čestitao vođi: 'Nema smisla govoriti o prekidu vatre'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Turska šalje F-16 na Cipar, Putin čestitao vođi: 'Nema smisla govoriti o prekidu vatre'

Američki predsjednik Donald Trump "nije zadovoljan" imenovanjem Mojtabe Hameneija za novog vrhovnog vođu Irana, navodi se u programu Fox Newsa. Voditelj Brian Kilmeade rekao je da je razgovarao s predsjednikom nakon objave, koji mu je rekao: "Nisam zadovoljan."

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026