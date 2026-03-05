Ukrajinca sasjekli u dijelove: 'Mama, tata, odrezali su mi udove. Vratite im milijune'

Brutalna otmica, mučenje i stravično ubojstvo 28-godišnjeg ukrajinskog turista Igora Komarova potresli su takozvani "Otok bogova" i privukli pažnju svjetske javnosti. Istraga je razotkrila pozadinu međunarodnog organiziranog kriminala, a jezive video poruke koje je mladić u očaju slao svojim roditeljima neposredno prije smrti lede krv u žilama. Komadi njegova tijela pronađeni su na obali rijeke, a policija je pokrenula opsežnu potjeru za osumnjičenicima. Sve je započelo 15. veljače, kada je Igor Komarov, dok se vozio skuterom u Jimbaranu, popularnom obalnom području Balija, otet u akciji koja je nalikovala na vojnu operaciju. Grupa muškaraca u konvoju vozila presrela ga je i nasilno ugurala u automobil. Komarov je na Baliju boravio sa svojom djevojkom, ukrajinskom influencericom Yevom Mishalovom, koja na Instagramu ima gotovo 200 tisuća pratitelja. Nagađa se da je upravo njezina objava za Valentinovo, fotografija s Komarovim uz opis "Je**š 14. veljače, volim te svaki dan", možda nenamjerno otkrila njihovu lokaciju otmičarima, piše news.com.au.

Slučaj je od početka imao zlokoban prizvuk, budući da je Igor sin Oleksandra "Narika" Petrovskog, moćnog i kontroverznog poduzetnika iz Dnjepra. Ukrajinski mediji godinama su pisali o golemom poslovnom utjecaju Petrovskog, njegovim vezama s visokom politikom, ali i navodnoj povezanosti s gradskim kriminalnim podzemljem. Iako "Narik" nikada nije osuđen ni za jedno kazneno djelo, snimka otetog sina sugerira da je motiv bio osveta povezana s očevim poslovima.

Foto: social media

'Mama, tata, vratite tih deset milijuna koje ste ukrali'

Nekoliko dana nakon otmice, na Telegramu se pojavila zastrašujuća, zrnata snimka pretučenog Komarova. S vidljivim masnicama na oba oka, slomljen i u suzama, moli svoje roditelje da plate otkupninu od deset milijuna američkih dolara.

Njegove riječi, izgovorene pod očitom prisilom, otkrivaju stravične detalje mučenja i pozadinu otmice.

​- Mama, tata, molim vas, pomozite mi. Ukrali ste tih deset milijuna koje traže, molim vas vratite tih deset milijuna.

U trominutnom monologu punom očaja, Komarov opisuje pakao kroz koji prolazi, u jednom trenutku podižući zamotanu i krvavu ruku, na kojoj se čini da nedostaje šaka.

​- Vratit ću sve onim ljudima od kojih ste uzeli, već su mi odrezali neke udove, imam slomljene noge i probijena rebra. Već sam na lijekovima, nemam više udova. Uskoro će početi infekcija. Jednostavno umirem. Molim vas, ovo je vrlo ozbiljna organizacija, pomozite mi, nitko me ne može pronaći.

U poruci je preklinjao roditelje da ne uključuju policiju ni "mafijaše", tvrdeći da je već odveden u drugu zemlju i da će ga otmičari pustiti čim novac sjedne na njihov račun.

Foto: social media

Istražitelji su uspjeli identificirati jedno od vozila korištenih u otmici, unajmljeni automobil, te su ga putem GPS-a locirali do luksuzne vile u Tabananu, na zapadnoj obali Balija. Vila je bila prazna, no policija je unutra pronašla mobitel i torbu koji su pripadali žrtvi, kao i tragove krvi. Forenzička analiza kasnije je potvrdila da se krv podudara s tragovima pronađenim u vozilu, ali i s DNA uzorkom Komarovljeve majke. Slučaj je dobio najcrnji mogući epilog 27. veljače, kada je policija objavila da su na ušću rijeke Wos, tridesetak kilometara od vile, pronađeni raskomadani ljudski ostaci – glava, desna noga, dijelovi prsnog koša i unutarnji organi.

Mrtvozornik je prvotno izjavio kako tetovaže na pronađenim udovima "djelomično" odgovaraju onima koje je imao Komarov te da karakteristike lubanje upućuju na to da se radi o osobi bijele rase. Službena potvrda stigla je nekoliko dana kasnije, kada je DNA analizom nedvojbeno utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju Igoru Komarovu.

Policija je ubrzo uhitila stranog državljanina s inicijalima CH, koji je unajmio vozilo korišteno u zločinu koristeći lažnu putovnicu. Raspisana je tjeralica za još šest stranih državljana, identificiranih inicijalima RM, BK, AS, VN, SM i DH.

Vjeruje se da su četvorica uspjela pobjeći s Balija preko međunarodne zračne luke, dok se za preostalom dvojicom još traga. Svi osumnjičenici stavljeni su na indonezijsku listu traženih osoba, kao i na crvenu tjeralicu Interpola.

