Obavijesti

News

Komentari 0
Spašeno 225 ljudi

Horor kod Indonezije: Trajekt se zapalio, najmanje petero mrtvih, 41 putnik nestao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Horor kod Indonezije: Trajekt se zapalio, najmanje petero mrtvih, 41 putnik nestao
1
Foto: National Search and Rescue Agenc
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju

Najmanje petero osoba poginulo je, a 41 jse vodi kao nestala u nedjelju nakon što je izbio požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure, navela je nacionalna agencija za potragu i spašavanje u priopćenju. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslijepodne. Operacija potrage i spašavanja još u tijeku, dodaje se u priopćenju.

Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju.

Plumes of smoke rise from a ferry which caught fire off Indonesia's Madura island
Foto: National Search and Rescue Agenc

Zasad nije poznato kako je došlo do požara na trajektu u nedjelju ujutro, navodi se u priopćenju.

Otok Madura nalazi se uz sjeveroistočnu obalu Jave.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku
KUĆA UŽASA U ZAGORJU

Otac na mrežama najavio crni scenarij?! Troje mrtvih u požaru, on ostavio uznemirujuću poruku

Susjedi su čuli eksploziju u kući u Svetom Križu u Začretju. Odmah su pozvali vatrogasce. Oni su nakon gašenja pronašli tri tijela, a doznaje se da je riječ o ocu i dvoje maloljetne djece
Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'
AUTO NAŠLI BLIZU KUĆE

Prije 13 godina ukrali su mu Opel, rekordno niski Dunav sad mu je otkrio auto: 'Plakao sam'

Obitelj se u međuvremenu odselila, no njihova tadašnja kuća nalazila se samo stotinjak metara od mjesta na kojem je automobil pronađen zbog iznimno niskog Dunava
VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione
VELIKA ANALIZA

VUČIĆ OBNAVLJA VOJSKU...ali vojnici bježe: Evo tko mu rado daje tenkove, haubice, avione

NOVI EXPRESS Ugledni i upućeni vojni analitičar u detalje objašnjava što je u pozadini brzog i skupog procesa obnove borbenih potencijala Beograda i kako bi to sve skupa moglo završiti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026