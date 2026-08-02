Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju
Spašeno 225 ljudi
Horor kod Indonezije: Trajekt se zapalio, najmanje petero mrtvih, 41 putnik nestao
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Najmanje petero osoba poginulo je, a 41 jse vodi kao nestala u nedjelju nakon što je izbio požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure, navela je nacionalna agencija za potragu i spašavanje u priopćenju. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslijepodne. Operacija potrage i spašavanja još u tijeku, dodaje se u priopćenju.
Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju.
Zasad nije poznato kako je došlo do požara na trajektu u nedjelju ujutro, navodi se u priopćenju.
Otok Madura nalazi se uz sjeveroistočnu obalu Jave.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku