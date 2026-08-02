Horor kod Indonezije: Trajekt se zapalio, najmanje petero mrtvih, 41 putnik nestao

Najmanje petero osoba poginulo je, a 41 jse vodi kao nestala u nedjelju nakon što je izbio požar na trajektu kod indonezijskog otoka Madure, navela je nacionalna agencija za potragu i spašavanje u priopćenju. Trajekt je prevozio 271 putnika i člana posade, od kojih je 225 spašeno, pokazali su podaci agencije u nedjelju poslijepodne. Operacija potrage i spašavanja još u tijeku, dodaje se u priopćenju.

Trajekt je plovio iz Surabaye u provinciji Istočna Java prema gradu Makassaru u Južnom Sulawesiju.

Foto: National Search and Rescue Agenc

Zasad nije poznato kako je došlo do požara na trajektu u nedjelju ujutro, navodi se u priopćenju.

Otok Madura nalazi se uz sjeveroistočnu obalu Jave.