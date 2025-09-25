Obavijesti

HOROR Mučili, silovali i ubili tri cure! Sve prenosili na TikToku! Tužitelj: 'Ovo je najgori slučaj'

Foto: tiktok

Šok u Argentini: Tinejdžerica i dvije mlade žene brutalno su ubijene, a zločin je prenošen uživo na TikToku. Narko kartel poslao jezivu poruku suparnicima dok se traga za vođom

U predgrađu Buenos Airesa dogodio se zločin koji je potresao Argentinu i svijet. Tinejdžerica i dvije mlade žene brutalno su silovane, mučene i ubijene, a njihovi krvnici su cijeli čin sadističkog iživljavanja prenosili uživo putem zatvorene grupe na popularnoj društvenoj mreži TikTok. Istražitelji vjeruju da je stravične scene gledalo oko 45 ljudi, dok je narko kartel slao jezivu poruku svojim suparnicima i neposlušnicima. Žrtve ovog nezapamćenog zločina su Lara Gutierrez, koja je imala samo 15 godina, Brenda del Castillo (20) i Morena Verdi (21).

Njihova tijela pronađena su pet dana nakon nestanka, zakopana u vrtu "kuće strave" u Florenciji Vareli, dvadesetak kilometara od njihovih domova.

- Ovo je najgori slučaj koji smo ikad imali - rekao je tužitelj u Buenos Airesu.

Dosad je uhićeno četvero, ali za glavnim osumnjičenim se još traga. Argentinske vlasti vjeruju da je ubojstvo naredio Peruanac, šef narkokartela koji je pobjegao iz zemlje.

Foto: tiktok

Zamka

Prema navodima ministra sigurnosti Buenos Airesa, Javiera Alonsa, djevojke su posljednji put viđene kako dobrovoljno ulaze u vozilo. Namamljene su pozivom na događaj opisan kao zabava, uz obećanje da će svakoj biti plaćeno oko 275 €.

Nisu ni slutile da ulaze u smrtonosnu zamku koju im je postavila međunarodna banda krijumčara droge.

"Nisu znale da upadaju u zamku koju je skovala međunarodna organizacija za trgovinu drogom koja je isplanirala njihovo ubojstvo", izjavio je Alonso.

Motiv zločina leži u optužbama narko bande da su djevojke ukrale četiri kilograma kokaina.

Vođa bande, identificiran kao peruanski državljanin za kojim se traga i vjeruje se da je pobjegao iz zemlje, navodno je naredio "osvetnička ubojstva" kao brutalno upozorenje svima drugima.

Sadističko iživljavanje

Detalji zločina koje su otkrili istražitelji su zastrašujući.

Prijenos uživo bio je namijenjen zatvorenoj grupi od 45 osoba, a cilj je bio demonstracija moći i okrutnosti. "

- To je relevantno za motiv ubojstava. Vođa bande je poručio da će se ovo dogoditi onima koji mu kradu drogu - pojasnio je ministar Alonso.

Obdukcijski nalazi otkrili su razmjere brutalnosti. Najmlađoj žrtvi, 15-godišnjoj Lari Gutierrez, amputirano je svih pet prstiju na lijevoj ruci i jedno uho prije nego što su je ubojice usmrtile.

Brenda del Castillo imala je frakturu lubanje, a nakon smrti joj je rasječen trbuh. Morena Verdi je, prema izvješćima, ugušena plastičnom vrećicom koja joj je pronađena navučena preko
 

