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TEŠKE OZLJEDE

HOROR NA UGLJANU Muškarac nožem napao policajku i ubo je u prsa: 'Nije životno ugrožena'

Piše Petra Mustać,
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HOROR NA UGLJANU Muškarac nožem napao policajku i ubo je u prsa: 'Nije životno ugrožena'
Foto: 24sata
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Kako doznaju 24sata, muškarac ju je nožem ubo u prsa. Prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju. Zadobila je teške ozljede, ali nije životno ugrožena

Policajka koju je muškarac teško ozlijedio tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na Ugljanu nije životno ugrožena, doznaju 24sata.

Zadarska policija izvijestila je kako je dojavu o obiteljskom nasilju zaprimila u četvrtak u 17.56 sati te da su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući osumnjičeni muškarac oštrim je predmetom ozlijedio policijsku službenicu.

Kako doznaju 24sata, muškarac ju je nožem ubo u prsa. Prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju. Zadobila je teške ozljede, ali nije životno ugrožena.

Osumnjičeni muškarac uhićen je uz uporabu sredstava prisile te priveden u policijske prostorije. U tijeku je kriminalističko istraživanje.

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Komentari 28
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