HOROR NA UGLJANU Muškarac nožem napao policajku i ubo je u prsa: 'Nije životno ugrožena'

Policajka koju je muškarac teško ozlijedio tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja na Ugljanu nije životno ugrožena, doznaju 24sata.

Zadarska policija izvijestila je kako je dojavu o obiteljskom nasilju zaprimila u četvrtak u 17.56 sati te da su policijski službenici odmah upućeni na mjesto događaja. Tijekom postupanja u obiteljskoj kući osumnjičeni muškarac oštrim je predmetom ozlijedio policijsku službenicu.

Kako doznaju 24sata, muškarac ju je nožem ubo u prsa. Prevezena je u Opću bolnicu Zadar, gdje je zadržana na liječenju. Zadobila je teške ozljede, ali nije životno ugrožena.

Osumnjičeni muškarac uhićen je uz uporabu sredstava prisile te priveden u policijske prostorije. U tijeku je kriminalističko istraživanje.