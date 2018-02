Horor u planinama: Nitko od 66 ljudi iz aviona nije preživio!

Iranski zrakoplov sa 60 putnika srušio se blizu grada Semiroma u Isfahanskoj provinciji u Iranu. Iranska televizija navodi kako je u zrakoplovu bilo i šest članova posade. Iz aviokompanije Aseman potvrdili su da nitko nije preživio. Među 66 poginulih bilo je i jedno dijete.

Zrakoplov je nestao s radara usred leta od Teherana do Yasuja.

Semirom se nalazi oko 80 km sjeverno od Yasuja, a predjelima planine Dena.

